  • भारत
  • Gold Price Today: सोने 8000 तर चांदी 28000 रुपयांनी घसरली! इराण युद्धामुळे आली खरेदी करण्याची योग्य वेळ?

Gold Price Today: सोने 8000 तर चांदी 28000 रुपयांनी घसरली! इराण युद्धामुळे आली खरेदी करण्याची योग्य वेळ?

Gold Silver Rate Today 10  March 2026:  मध्य पूर्व युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. शेअर बाजारातील त्सुनामीमध्ये अब्जावधी रुपये बुडाले आहेत, परंतु तरीही सोने आणि चांदी सतत घसरत आहेत. आजचे सोने-चांदीचे भाव काय आहेत हे जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 10, 2026, 10:04 AM IST
What are the Gold-Silver Rates Today : मिडल ईस्टमधील तणाव आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात मोठी उलथापालथ होत असताना सोने-चांदीच्या दरांमध्ये मोठी घसरण दिसून येत आहे. सामान्यतः युद्ध किंवा आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोने हे सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते आणि त्याची किंमत वाढते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत उलट चित्र दिसत असून सोन्याचा भाव सुमारे 8 हजार रुपयांनी तर चांदीचा भाव तब्बल 28 हजार रुपयांनी घसरला आहे. त्यामुळे सध्या खरेदी करावी की अजून प्रतीक्षा करावी, असा प्रश्न गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांना पडला आहे.10 मार्च रोजी जाहीर झालेल्या दरांनुसार 24 कॅरेट शुद्धतेच्या सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1,58,670 रुपयांवर आली आहे. त्याचवेळी 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,45,350 रुपये झाला आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा दरही घसरून 1,19,010 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आला आहे. चांदीच्या दरातही मोठी घसरण दिसून आली असून ती सध्या सुमारे 2,62,803 रुपये प्रति किलोच्या आसपास आहे.

युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सोने1,66,469 रुपये

मिडल ईस्टमधील युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सोने सुमारे 1,66,469 रुपये प्रति 10 ग्रॅम दराने विकले जात होते. मात्र युद्धानंतर त्याचा भाव कमी होत 1,58,670 रुपयांपर्यंत घसरला. चांदीचाही दर 2,89,936 रुपये प्रति किलोवरून कमी होत 2,62,803 रुपयांवर आला आहे. म्हणजेच युद्धानंतर सोन्याचा दर सुमारे 8 हजार रुपयांनी आणि चांदीचा दर सुमारे 28 हजार रुपयांनी कमी झाला आहे.

सोने आणि चांदीचा विक्रमी उच्चांक

यापूर्वी 29 जानेवारी रोजी सोने आणि चांदीने विक्रमी उच्चांक गाठला होता. त्या वेळी सोन्याचा दर जवळपास 1.92 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीचा दर सुमारे 4.20 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला होता. त्या तुलनेत आजच्या दरांमध्ये मोठी घट दिसून येत आहे.

घसरणीमागे अनेक कारणे

बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते या घसरणीमागे अनेक कारणे आहेत. गुंतवणूकदार सध्या नफा वसुली करत आहेत. अनेकांनी सोने विकून शेअर बाजारातील तोटा भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाईचा दबाव वाढत आहे. त्यामुळे केंद्रीय बँका व्याजदर कमी करण्याऐवजी वाढवण्याचा विचार करत आहेत. व्याजदर वाढल्यास सोन्यावर दबाव येतो.

अमेरिकन डॉलर मजबूत होतोय 

याशिवाय अमेरिकन डॉलर मजबूत होत असल्यानेही सोन्याच्या किमतीवर परिणाम होत आहे. काही केंद्रीय बँकांनी सध्या सोने खरेदी कमी केल्यामुळे मागणी घटली आहे आणि त्यामुळे दरात घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते मिडल ईस्टमधील परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत सोने-चांदीच्या दरांमध्ये आणखी चढ-उतार दिसू शकतात. मात्र दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सोने अजूनही सुरक्षित पर्याय मानला जातो.

आजचे सोने-चांदीचे दर 

आज (10 मार्च 2026) भारतातील प्रमुख शहरांमधील सोने आणि चांदीचे अंदाजे दर पुढीलप्रमाणे आहेत. ज्वेलर्सनुसार आणि मेकिंग चार्जेसनुसार हे दर थोडेफार बदलू शकतात.

  • मुंबई – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,61,670 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,48,190 प्रति 10 ग्रॅम, चांदी सुमारे ₹2,79,900 प्रति किलो.
  • दिल्ली – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,61,930 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,48,450 प्रति 10 ग्रॅम, चांदी सुमारे ₹2,80,000 प्रति किलो.
  • चेन्नई – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,62,440 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,48,900 प्रति 10 ग्रॅम, चांदी सुमारे ₹2,81,000 प्रति किलो.
  • कोलकाता – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,61,780 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,48,300 प्रति 10 ग्रॅम, चांदी सुमारे ₹2,80,000 प्रति किलो.
  • बेंगळुरू – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,61,780 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,48,300 प्रति 10 ग्रॅम, चांदी सुमारे ₹2,80,000 प्रति किलो.
  • हैदराबाद – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,61,780 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,48,300 प्रति 10 ग्रॅम, चांदी सुमारे ₹2,80,000 प्रति किलो.
  • पुणे – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,61,780 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,48,300 प्रति 10 ग्रॅम, चांदी सुमारे ₹2,79,900 प्रति किलो.

(सूचना: ज्वेलरी दुकानांमध्ये सोन्यावर 3% जीएसटी आणि मेकिंग चार्जेस वेगळे घेतले जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी करताना अंतिम किंमत थोडी जास्त असू शकते.)  

