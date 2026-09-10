/Gold Silver Price Today: सोने झाले स्वस्त, चांदीच्या दरात 1100 रुपयांपर्यंतची घसरण; पाहा आजचे ताजे दर

Gold Silver Price Today 10 September: गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारावरही होत आहे. गुरुवारी, 10 सप्टेंबर रोजी सोन्यासह चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे एमसीएक्सवर चांदीच्या दरात सकाळच्या सत्रात तब्बल 1,100 रुपयांहून अधिक घसरण नोंदवण्यात आली. त्यामुळे आज सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर काहीसे दिलासादायक आहेत.
जागतिक बाजारातही आज सोन्या-चांदीच्या दरावर दबाव पाहायला मिळाला. कॉमेक्सवर सोन्याच्या दरात सुमारे 0.07 टक्क्यांची घसरण झाली. त्यामुळे सोन्याचा भाव 4,457.80 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात सोन्याच्या तुलनेत अधिक घसरण झाली. कॉमेक्सवर चांदी सुमारे 0.80 टक्क्यांनी स्वस्त झाली असून, तिचा भाव 68.095 डॉलर प्रति औंसवर ट्रेड करताना दिसला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमजोरीचा परिणाम भारतीय कमोडिटी बाजारावरही दिसून आला. एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून, सोने सध्या 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास व्यवहार करत आहे. चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. एमसीएक्सवर चांदीचा भाव 2.43 लाख रुपये प्रति किलोग्रॅमच्या आसपास आला आहे.
आज सकाळच्या सत्रात चांदीच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सकाळी सुमारे 9 वाजण्याच्या सुमारास एमसीएक्सवर चांदीचा भाव तब्बल 1,150 रुपयांनी घसरला. यानंतर चांदीचा दर 2,43,108 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला. दरम्यान, एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरातही घसरण झाली. सोन्याचा भाव 113 रुपयांनी कमी होऊन 1,53,690 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करताना दिसला.
देशांतर्गत सराफा बाजारातही सोन्याच्या दरात किंचित नरमाई दिसून आली. उपलब्ध माहितीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1,54,240 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे 1,41,387 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1,15,680 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास व्यवहार करत आहे. दुसरीकडे, चांदीचा भाव सुमारे 2,42,820 रुपये प्रति किलोग्रॅमच्या आसपास आहे.
सोन्या-चांदीच्या दरात दिवसभरात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक सराफा बाजारातील ताजे दर आणि त्यावरील मेकिंग चार्ज, जीएसटी यांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.