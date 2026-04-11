Gold Silver Price Today: घसरणीनंतर सोन्याच्या दराने घेतली पुन्हा झेप; प्रमुख शहरांतील सोने-चांदीचे भाव जाणून घ्या

Gold Silver Price Today 11 April 2026: शुक्रवारी सोने आणि चांदीच्या दरात लक्षणीय चढ-उतार झाला. आज शनिवारी, प्रमुख शहरांतील सोने-चांदीचे भाव नेमके काय आहेत हे जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 11, 2026, 10:04 AM IST
What is Gold-Silver Rate Today on 11 April 2026: सोनं हे नेहमीच भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी केवळ दागिन्यांचं साधन नसून आर्थिक सुरक्षिततेचं एक महत्त्वाचं प्रतीक मानलं जातं. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील छोटासा बदलही देशातील सोन्याच्या दरांवर मोठा परिणाम घडवतो. गेल्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार दिसून येत असून, एका दिवसाच्या घसरणीनंतर पुन्हा एकदा सोन्याने तेजीचा मार्ग पकडला आहे. 11 एप्रिलच्या सकाळी बाजार उघडताच देशभरात सोन्याच्या दरांनी पुन्हा उंची गाठली आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले.

तेजी मागचं कारण काय?

या तेजीमागे जागतिक आर्थिक परिस्थिती, डॉलरची हालचाल, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी तसेच व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता हे महत्त्वाचे घटक कारणीभूत ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, केवळ सोनंच नव्हे तर चांदीच्या दरांमध्येही पुन्हा वाढ नोंदवली गेली असून मौल्यवान धातूंमध्ये अस्थिरता कायम आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत असून बाजारातील प्रत्येक बदलावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

देशातील प्रमुख शहरांमध्येही सोन्याच्या दरांमध्ये फरक दिसून येत असून 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याचे भाव पुन्हा एका नव्या पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात सोनं आणि चांदीच्या बाजारात आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर

राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे 1,52,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,39,810 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.

मुंबई आणि कोलकाता या दोन्ही शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे 1,52,360 रुपये प्रति 10 ग्रॅम असून 22 कॅरेटचा दर 1,39,660 रुपये आहे.

चेन्नईमध्ये मात्र दर थोडे अधिक असून 24 कॅरेट सोनं 1,54,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचलं आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,41,260 रुपये आहे.

पुणे आणि बेंगळुरूमध्येही जवळपास मुंबईप्रमाणेच दर असून 24 कॅरेट सोनं 1,52,360 रुपये आणि 22 कॅरेट सोनं 1,39,660 रुपये प्रति 10 ग्रॅम दराने विकलं जात आहे.

याशिवाय अहमदाबाद, जयपूर, लखनऊ, भोपाळ आणि चंदीगड या शहरांमध्येही सोन्याचे दर जवळपास समान पातळीवर आहेत, ज्यामध्ये 24 कॅरेट सोनं सुमारे 1.52 लाख रुपये आणि 22 कॅरेट सोनं सुमारे 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम दराने उपलब्ध आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या सोन्याचा हाजिर दर सुमारे 4,777 डॉलर प्रति औंस इतका आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थिती, डॉलरची हालचाल आणि व्याजदरातील बदल यांचा थेट परिणाम सोन्याच्या किमतींवर होत असतो. त्यामुळे देशांतर्गत दरातही चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत.

चांदीच्या दरातही वाढ

सोन्यासोबतच चांदीच्या किमतींमध्येही पुन्हा तेजी आली आहे. 11 एप्रिल रोजी चांदीचा दर वाढून सुमारे 2,60,100 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे. याआधीच्या दिवशीही चांदीच्या दरात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली होती.

गुंतवणूकदारांसाठी संकेत

सोनं आणि चांदी या दोन्ही मौल्यवान धातूंमध्ये सध्या अस्थिरता दिसत असली तरी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी त्यांना सुरक्षित पर्याय मानलं जातं. जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांचा विचार करता, येत्या काळातही या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

