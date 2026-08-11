/Gold-Silver Price Today: आज सोनं-चांदी महाग की स्वस्त? जाणून घ्या 18K, 22K आणि 24K चे दर

Gold-Silver Price Today 11 August 2026: सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचा भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या दरात फार मोठी तफावत दिसत नाही. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव बहुतांश शहरांमध्ये ₹1,39,640 प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे, तर 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,52,340 प्रति 10 ग्रॅम नोंदवला गेला आहे. दरम्यान, चांदीचा भावही सध्या ₹2,44,900 प्रति किलो आहे. त्यामुळे सोने किंवा चांदी खरेदी करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील आजचा दर तपासणे फायदेशीर ठरेल.
सोन्याबरोबरच चांदीच्या दराकडेही ग्राहकांचे लक्ष असते. 11 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतून मुंबईपर्यंत आणि लखनौ, जयपूर, पाटणा यांसह दिलेल्या प्रमुख शहरांमध्ये चांदीचा भाव ₹2,44,900 प्रति किलो आहे. या दरानुसार 100 ग्रॅम चांदीची किंमत सुमारे ₹24,490 होते. मात्र दागिने किंवा चांदीच्या वस्तू खरेदी करताना त्यावर मेकिंग चार्ज, कर आणि इतर शुल्क लागू होऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदीची किंमत बाजारभावापेक्षा अधिक असू शकते.
सोने खरेदी करताना केवळ त्याचा भाव पाहणे पुरेसे नाही. सोन्याची शुद्धता तपासणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी BIS हॉलमार्क आणि त्यासोबत दिलेला HUID कोड तपासा. सोन्याची शुद्धता कॅरेटमध्ये दर्शवली जाते. 24 कॅरेट सोने सर्वाधिक शुद्ध मानले जाते. मात्र दागिने बनवण्यासाठी 22 कॅरेट सोन्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. दागिने खरेदी करताना बिल घेणे विसरू नका. बिलामध्ये सोन्याची शुद्धता, वजन, दर आणि मेकिंग चार्ज यांसारखी माहिती योग्य प्रकारे नमूद आहे का, हे तपासा.
चांदी खरेदी करतानाही तिच्या शुद्धतेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. BIS हॉलमार्क आणि उपलब्ध असल्यास HUID कोड तपासता येतो. चांदीवर 999 किंवा 925 यांसारखी ग्रेडिंग दिलेली असते, ज्यातून तिच्या शुद्धतेची माहिती मिळते. चांदीचे दागिने किंवा वस्तू खरेदी करताना वजन, शुद्धता, प्रति ग्रॅम दर, मेकिंग चार्ज आणि कर यांची माहिती बिलात तपासून घ्या.
(टीप: वरील सोने आणि चांदीचे दर दिलेल्या 11 ऑगस्ट 2026 च्या आकडेवारीनुसार आहेत. प्रत्यक्ष दागिने खरेदी करताना शहर, ज्वेलर्स, मेकिंग चार्ज, कर आणि इतर शुल्कांनुसार अंतिम किंमत बदलू शकते. )