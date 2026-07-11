/Gold Silver Price Today: सोने-चांदीच्या दरात घसरण; खरेदीदारांना दिलासा, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे भाव

सोन्या-चांदीची खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी आजची बातमी दिलासादायक आहे. ११ जुलै २०२६ रोजी सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण नोंदवली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील नरमाई आणि देशांतर्गत वायदे बाजारातील दबावामुळे मौल्यवान धातूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. लग्नसराईचा हंगाम आणि सणासुदीची तयारी सुरू असताना दरातील ही घसरण ग्राहकांसाठी खरेदीची चांगली संधी मानली जात आहे.
आज २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे ०.४१ टक्क्यांची घसरण झाली असून, १० ग्रॅमचा भाव सुमारे ₹१.४४ लाखांच्या आसपास व्यवहारात आहे. मागील दिवसाच्या तुलनेत १० ग्रॅममागे अंदाजे ₹५०० ते ₹७०० इतकी घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे २२ कॅरेट सोन्याचे दरही कमी झाले असून दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार आहे.
सोन्यासोबतच चांदीच्या दरातही आज नरमाई दिसून आली आहे. ९९९ शुद्धतेच्या चांदीचा दर सुमारे ₹२.२३ ते ₹२.२४ लाख प्रति किलो इतका आहे. कालच्या तुलनेत चांदी ₹५०० ते ₹१,००० प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे.
जागतिक बाजारात डॉलर मजबूत झाल्याने आणि व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता कायम असल्याने सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजारातील घसरणीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी सध्याचे दर खरेदीसाठी अनुकूल ठरू शकतात.
मुंबई – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
पुणे – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
नागपूर – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
नाशिक – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
छत्रपती संभाजीनगर – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
कोल्हापूर – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
ठाणे – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
सोलापूर – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
सांगली – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
सातारा – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
रत्नागिरी – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
अहमदनगर – 24K: ₹1,43,300 | 22K: ₹1,31,350 | 18K: ₹1,07,500
मुंबई – ₹2,24,000 प्रति किलो
पुणे – ₹2,24,000 प्रति किलो
नागपूर – ₹2,24,000 प्रति किलो
नाशिक – ₹2,24,000 प्रति किलो
छत्रपती संभाजीनगर – ₹2,24,000 प्रति किलो
कोल्हापूर – ₹2,24,000 प्रति किलो
ठाणे – ₹2,24,000 प्रति किलो
सोलापूर – ₹2,24,000 प्रति किलो
सांगली – ₹2,24,000 प्रति किलो
सातारा – ₹2,24,000 प्रति किलो
रत्नागिरी – ₹2,24,000 प्रति किलो
अहमदनगर – ₹2,24,000 प्रति किलो
सोने किंवा चांदी खरेदी करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील अधिकृत सराफा बाजारातील ताजे दर एकदा तपासून घेणे आवश्यक आहे. जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि इतर शुल्कांमुळे अंतिम किंमत शहरानुसार आणि ज्वेलर्सनुसार बदलू शकते.