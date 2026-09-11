/Gold Silver Price Crash: बाजार उघडताच सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; चांदी 3,550 रुपयांनी स्वस्त

Gold Silver Price Today: सोने आणि चांदीच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. 11 सप्टेंबर रोजी बाजाराची सुरुवात होताच दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत जोरदार घसरण झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारासोबतच देशांतर्गत वायदा बाजारातही सोन्या-चांदीवर दबाव दिसून आला. या घसरणीमुळे आज सोनं किती स्वस्त झालं आणि चांदीच्या दरात किती मोठी घट झाली, याकडे गुंतवणूकदार आणि सराफा बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
जागतिक बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण नोंदवण्यात आली. Comex वरील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सोन्याचा भाव सुमारे 1.38 टक्क्यांनी घसरून 4,346.40 डॉलर प्रति औंस झाला. त्याचवेळी चांदीच्या दरातही मोठी घट झाली. चांदी सुमारे 2.07 टक्क्यांनी घसरून 63.858 डॉलर प्रति औंस पातळीवर व्यवहार करताना दिसली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमजोरीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसून आला. MCX वर बाजार उघडल्यानंतर सोने आणि चांदी या दोन्ही धातूंच्या दरात घसरण झाली. सोन्याचा भाव 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास, तर चांदीचा दर 2.31 लाख रुपये प्रति किलोच्या आसपास व्यवहार करताना दिसला.
11 सप्टेंबर रोजी बाजार सुरू होताच MCX वर सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सोन्याचा भाव 1,446 रुपयांनी घसरून 1,50,895 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला. चांदीच्या दरात त्याहून मोठी घसरण पाहायला मिळाली. चांदी सुमारे 3,550 रुपयांनी घसरून 2,30,549 रुपये प्रति किलो या पातळीवर पोहोचली.
देशांतर्गत बाजारातील उपलब्ध दरांनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1,51,490 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर अंदाजे 1,38,866 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1,13,618 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. चांदीचा दरही घसरणीनंतर सुमारे 2,30,650 रुपये प्रति किलो पातळीवर असल्याचे दिसून येत आहे.
एकूणच, 11 सप्टेंबरच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात सोन्या-चांदीच्या दरावर मोठा दबाव दिसून आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा परिणाम MCX वरही जाणवला असून, विशेषतः चांदीच्या दरात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आजच्या पुढील सत्रात दर कोणत्या दिशेने जातात, याकडे बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.