Gold Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात वाढ? इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

What is Gold-Silver Rate Today on 12 April 2026: आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरांवर होत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. इराण आणि अमेरिकेमधील तणाव कमी करण्यासाठी इस्लामाबाद येथे झालेल्या चर्चांना यश आले नाही, आणि त्याचे पडसाद आता सराफा बाजारात उमटताना दिसत आहेत. सुरक्षित गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढल्याने सोन्या-चांदीच्या किंमतींमध्ये चढ-उतार सुरूच आहेत.
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आज सोन्याचे दर खालीलप्रमाणे दिसून येतात:
दिल्ली, जयपूर, लखनऊ, चंदीगड
22 कॅरेट: ₹1,40,250 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,52,990 प्रति 10 ग्रॅम
अहमदाबाद, भोपाळ
22 कॅरेट: ₹1,40,150
24 कॅरेट: ₹1,52,890
मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद
22 कॅरेट: ₹1,40,100
24 कॅरेट: ₹1,52,840
चेन्नई
22 कॅरेट: ₹1,41,000
24 कॅरेट: ₹1,53,820
दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,52,990 प्रति 10 ग्रॅम असून, मुंबईत तो किंचित कमी म्हणजे ₹1,52,840 आहे. काही दिवसांपूर्वी बाजारात सोन्याच्या किंमतीत वाढही झाली होती, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
चांदीच्या किंमतीतही स्थिरता दिसत असली तरी ती उच्च पातळीवर कायम आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये आजचे दर साधारणपणे एकसारखे आहेत:
दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपूर, अहमदाबाद, कोलकाता, पटना यांसारख्या शहरांमध्ये हे दर जवळपास समान आहेत.
जागतिक स्तरावर सोन्याची किंमत सुमारे 4,777 डॉलर प्रति औंस इतकी नोंदवली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता, राजकीय तणाव आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे सोन्याला “सुरक्षित गुंतवणूक” म्हणून मागणी वाढते. त्यामुळेच दरांमध्ये वाढ होताना दिसते.
सध्या बाजारात अस्थिरता असल्यामुळे गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी सोनं अजूनही सुरक्षित पर्याय मानला जातो, तर अल्पकालीन गुंतवणूकदारांनी बाजारातील ट्रेंड लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
एकूणच, 12 एप्रिल 2026 रोजी सोन्या-चांदीच्या किंमती उच्च पातळीवर असून, जागतिक घडामोडींमुळे त्यामध्ये पुढील काही दिवसांत आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.