Gold Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात वाढ? इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Gold Silver Rate Today 12 April 2026: अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या शांतता चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. सोन्याच्या दरात अंदाजे 3,000 ने, तर चांदीच्या दरात अंदाजे 10,000 ने वाढ झाली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 12, 2026, 10:15 AM IST
What is Gold-Silver Rate Today on 12 April 2026: आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरांवर होत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. इराण आणि अमेरिकेमधील तणाव कमी करण्यासाठी इस्लामाबाद येथे झालेल्या चर्चांना यश आले नाही, आणि त्याचे पडसाद आता सराफा बाजारात उमटताना दिसत आहेत. सुरक्षित गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढल्याने सोन्या-चांदीच्या किंमतींमध्ये चढ-उतार सुरूच आहेत.

आजचे सोन्याचे दर (12 एप्रिल 2026)

देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आज सोन्याचे दर खालीलप्रमाणे दिसून येतात:

दिल्ली, जयपूर, लखनऊ, चंदीगड

22 कॅरेट: ₹1,40,250 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,52,990 प्रति 10 ग्रॅम

अहमदाबाद, भोपाळ

22 कॅरेट: ₹1,40,150
24 कॅरेट: ₹1,52,890

मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद

22 कॅरेट: ₹1,40,100
24 कॅरेट: ₹1,52,840

चेन्नई

22 कॅरेट: ₹1,41,000
24 कॅरेट: ₹1,53,820

दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,52,990 प्रति 10 ग्रॅम असून, मुंबईत तो किंचित कमी म्हणजे ₹1,52,840 आहे. काही दिवसांपूर्वी बाजारात सोन्याच्या किंमतीत वाढही झाली होती, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

चांदीचे आजचे दर

चांदीच्या किंमतीतही स्थिरता दिसत असली तरी ती उच्च पातळीवर कायम आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये आजचे दर साधारणपणे एकसारखे आहेत:

  • 10 ग्रॅम: ₹2,600
  • 100 ग्रॅम: ₹26,000
  • 1 किलो: ₹2,60,000

दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपूर, अहमदाबाद, कोलकाता, पटना यांसारख्या शहरांमध्ये हे दर जवळपास समान आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव

जागतिक स्तरावर सोन्याची किंमत सुमारे 4,777 डॉलर प्रति औंस इतकी नोंदवली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता, राजकीय तणाव आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे सोन्याला “सुरक्षित गुंतवणूक” म्हणून मागणी वाढते. त्यामुळेच दरांमध्ये वाढ होताना दिसते.

गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?

सध्या बाजारात अस्थिरता असल्यामुळे गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी सोनं अजूनही सुरक्षित पर्याय मानला जातो, तर अल्पकालीन गुंतवणूकदारांनी बाजारातील ट्रेंड लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

एकूणच, 12 एप्रिल 2026 रोजी सोन्या-चांदीच्या किंमती उच्च पातळीवर असून, जागतिक घडामोडींमुळे त्यामध्ये पुढील काही दिवसांत आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

सिनेस्टाईल थरार! पुण्यात औषधांच्या बहाण्यानं केअरटेकरवर हल्...

