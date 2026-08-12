/Gold Silver Rate: सोन्याच्या दरात 10 आठवड्यांचा उच्चांक; मुंबईसह प्रमुख शहरांतील आजचे सोन्या-चांदीचे दर जाणून घ्या

Gold-Silver Price Today 12 August 2026: सोन्या-चांदीच्या दरातील तेजी आजही कायम आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या किमतीने MCX वर तब्बल 10 आठवड्यांचा उच्चांक गाठला आहे. चांदीच्या दरातही मोठी वाढ नोंदवली जात आहे. 12 ऑगस्ट 2026 रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 18, 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर काय आहेत, तसेच चांदी किती रुपयांना मिळत आहे, जाणून घेऊया.
MCX वर आज सोन्याचा दर ₹1,54,683 प्रति 10 ग्रॅम, तर चांदीचा दर ₹2,37,860 प्रति किलो या पातळीवर खुला झाला. मागील सत्रात सोन्याचा भाव ₹1,53,639 प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीचा भाव ₹2,35,250 प्रति किलोवर बंद झाला होता. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कॉमेक्सवर सोन्याचा भाव 4,449.70 डॉलर प्रति औंस, तर चांदीचा भाव 65.370 डॉलर प्रति औंस आहे.
जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू असल्याने त्याच्या किमतींना आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याचा दर सध्या 10 आठवड्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून सोन्याच्या किमतीत 19 हजार रुपयांहून अधिक वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
प्रति ग्रॅम दर:
एक किलो चांदीच्या दराचा विचार केला तर:
सध्या कमोडिटी बाजारातील वातावरण सकारात्मक आहे. त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय बँकांकडून सुरू असलेली सोन्याची खरेदी हा तेजीमागील महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. विशेषतः चीन आणि पोलंडसारख्या देशांच्या केंद्रीय बँकांनी सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्याचं सांगितलं जात आहे.
अमेरिकेतील रोजगाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमकुवत आलेल्या आकडेवारीमुळे व्याजदर वाढीची शक्यता काहीशी कमी झाली आहे. त्यामुळे डॉलरवर दबाव आला असून सोन्या-चांदीच्या दरांना त्याचा फायदा होताना दिसत आहे.