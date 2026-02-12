Gold-Silver Price Today: चांदीचा भाव 1.59 लाखांवर घसरला, सोन्याचेही दर घसरले! लेटेस्ट रेट तपासा

What are the Gold-Silver Rates Today :12 फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार दिसून येत आहेत. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोने सुमारे ₹1,57,860 प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे, तर चांदीचा दर ₹2,60,685 प्रति किलोपर्यंत खाली आला आहे. कालच्या मोठ्या उसळीनंतर आज बाजारात थोडी शांती दिसत आहे. गेल्या 29 जानेवारीला दोन्ही मौल्यवान धातूंनी विक्रमी उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर मोठी घसरण झाली आणि गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. काल पुन्हा एकदा दरात जोरदार वाढ झाली होती विशेषतः चांदीने एका दिवसात तब्बल ₹11,379 ची झेप घेतली होती. मात्र, आज ती वाढ काहीशी कमी झाली आहे. विक्रमी पातळीच्या तुलनेत चांदी अजूनही सुमारे ₹1.59 लाखांनी स्वस्त असल्याचे दिसते.
आता प्रश्न असा की, बाजार पुन्हा तेजी पकडणार का? की आणखी घसरण होणार? देशातील प्रमुख शहरांतील आजचे दर पुढीलप्रमाणे:
|
शहर
|24 कॅरेट
|22 कॅरेट
|18 कॅरेट
|
दिल्ली
|₹1,59,760
|₹1,46,460
|₹1,19,860
|
मुंबई
|₹1,59,610
|₹1,46,310
|₹1,19,710
|
कोलकाता
|
₹1,59,610
|₹1,46,310
|₹1,19,710
|
चेन्नई
|₹1,61,360
|₹1,47,910
|₹1,27,010
|
पटना
|₹1,59,660
|₹1,46,360
|₹1,19,760
|
शहर
|10 ग्रॅम
|100 ग्रॅम
|1 किलो
|
दिल्ली
|₹2,899
|₹28,990
|₹2,89,900
|
मुंबई
|₹2,899
|₹28,990
|₹2,89,900
|
कोलकाता
|₹2,899
|₹28,990
|₹2,89,900
|
चेन्नई
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|
पटना
|₹2,899
|₹28,990
|₹2,89,900
इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) शनिवार-रविवार आणि सरकारी सुट्ट्यांमध्ये दर जाहीर करत नाही. दररोजचे रिटेल दर जाणून घेण्यासाठी 8955664433 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल दिल्यास SMSद्वारे माहिती मिळू शकते.
सोने-चांदीत गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी दरातील प्रत्येक हालचाल महत्त्वाची असते. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी ताजे दर तपासणे आवश्यक आहे.