Marathi News
Gold-Silver Price Today: चांदीचा भाव 1.59 लाखांवर घसरला, सोन्याचेही दर घसरले! लेटेस्ट रेट तपासा

Gold Price Today in India 12 February 2026: आज सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या. तुमच्या शहरातील २२ हजार आणि २४ हजार सोन्याचे आजचे दर जाणून घ्या...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 12, 2026, 10:06 AM IST
Gold Silver Price Today, February 12

What are the Gold-Silver Rates Today :12 फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार दिसून येत आहेत. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोने सुमारे ₹1,57,860 प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे, तर चांदीचा दर ₹2,60,685 प्रति किलोपर्यंत खाली आला आहे. कालच्या मोठ्या उसळीनंतर आज बाजारात थोडी शांती दिसत आहे. गेल्या 29 जानेवारीला दोन्ही मौल्यवान धातूंनी विक्रमी उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर मोठी घसरण झाली आणि गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. काल पुन्हा एकदा दरात जोरदार वाढ झाली होती विशेषतः चांदीने एका दिवसात तब्बल ₹11,379 ची झेप घेतली होती. मात्र, आज ती वाढ काहीशी कमी झाली आहे. विक्रमी पातळीच्या तुलनेत चांदी अजूनही सुमारे ₹1.59 लाखांनी स्वस्त असल्याचे दिसते.

आता प्रश्न असा की, बाजार पुन्हा तेजी पकडणार का? की आणखी घसरण होणार? देशातील प्रमुख शहरांतील आजचे दर पुढीलप्रमाणे:

आजचे सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)

शहर

24 कॅरेट 22 कॅरेट 18 कॅरेट

दिल्ली

₹1,59,760 ₹1,46,460 ₹1,19,860

मुंबई

₹1,59,610 ₹1,46,310 ₹1,19,710

कोलकाता

₹1,59,610

₹1,46,310 ₹1,19,710

चेन्नई

 ₹1,61,360 ₹1,47,910 ₹1,27,010

पटना

 

 ₹1,59,660 ₹1,46,360 ₹1,19,760

 

आजचे चांदीचे दर

शहर

10 ग्रॅम 100 ग्रॅम 1 किलो

दिल्ली

₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900

मुंबई

₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900

कोलकाता

₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900

चेन्नई

₹2,999 ₹29,990 ₹2,99,900

पटना

 

 ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900

ताजे दर कसे तपासाल?

इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) शनिवार-रविवार आणि सरकारी सुट्ट्यांमध्ये दर जाहीर करत नाही. दररोजचे रिटेल दर जाणून घेण्यासाठी 8955664433 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल दिल्यास SMSद्वारे माहिती मिळू शकते.

सोने-चांदीत गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी दरातील प्रत्येक हालचाल महत्त्वाची असते. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी ताजे दर तपासणे आवश्यक आहे.

