English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला, चांदी 9000 रुपयाने महागलं; 320000 पर्यंत पोहोचणार का दर?

सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला, चांदी 9000 रुपयाने महागलं; 320000 पर्यंत पोहोचणार का दर?

Gold Silver Rate Today : आज, 12 जानेवारी रोजी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोने आणि चांदीचे भाव विक्रमी उच्चांकावर आहेत. सोन्या चांदीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 12, 2026, 04:21 PM IST
सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला, चांदी 9000 रुपयाने महागलं; 320000 पर्यं त पोहोचणार का दर?

जर तुम्ही सोने किंवा चांदीचे दागिने खरेदी करण्याचा किंवा त्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर आजच्या ताज्या किमती पाहून तुम्हाला धक्का बसेल. 2026 च्या सुरुवातीपासूनच सोने आणि चांदीचे दर गगनाला भिडले आहेत. या बाजारातील चढउतारामागे अनेक प्रमुख कारणे आहेत. ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि सामान्य लोक दोघांनाही आश्चर्य वाटेल. 12 जानेवारी 2026 रोजी दागिने खरेदी करण्याचा किंवा गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या शहरातील आजच्या सोने आणि चांदीच्या किमती जाणून घेणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ

12 जानेवारी रोजी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) वर सोने आणि चांदी दोन्ही विक्रमी उच्चांकावर व्यवहार करत आहेत. आज चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे आणि तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही फक्त सुरुवात आहे. येत्या काळात, चांदीच्या किमती मागील सर्व विक्रम मोडून नवीन इतिहास घडवू शकतात. चांदी खरोखरच ₹३ लाखांचा टप्पा ओलांडेल का? आणि आज सोन्याची किंमत कोणत्या पातळीवर पोहोचली आहे? 

सोन्याची किंमत काय आहे? 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर आज सोन्याच्या किमती तेजीत राहिल्या. सकाळी ७:०९ वाजण्याच्या सुमारास सोन्याचा भाव 961 रुपयांनी वाढून 138706 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला. सोन्याच्या किमती सुमारे 0.7 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना सोने खरेदी करणे महाग झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाल्याने सर्वांनाच विचार करायला लावले आहे.

चांदीचा भाव काय आहे?

दुसरीकडे, चांदीने आज अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे. त्याची चमक इतकी वाढली आहे की आघाडीची ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवालने आता त्यासाठी एक लक्ष्य ठेवले आहे जे कोणालाही आश्चर्यचकित करेल.

एमसीएक्सवर चांदीच्या किमतीत 3.71 टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली आहे. सकाळी चांदीच्या किमती 9038 रुपयांनी वाढून 252363 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर ​​पोहोचल्या. या लक्षणीय वाढीसह, चांदीच्या किमती आता त्यांच्या मागील विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ आहेत. बाजारात सध्या चांदीची मागणी जास्त आहे आणि पुरवठ्याअभावी किमती सतत वाढत आहेत.

मोतीलाल ओसवाल यांच्या अलीकडील अहवालात चांदीच्या किमतीत झालेल्या या प्रचंड वाढीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की 2026  मध्ये चांदीच्या किमती 3.20 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतात. याचा अर्थ चांदीच्या किमती सध्याच्या किमतींपेक्षा अंदाजे 27 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2025 मध्ये, चांदीने 170 टक्क्यांपर्यंत परतावा दिला, जो जागतिक स्तरावर इतर सर्व गुंतवणूक पर्यायांना मागे टाकत होता, जो स्वतःमध्ये एक पराक्रम आहे.

मोतीलाल ओसवाल यांच्या अहवालानुसार, चांदी ही केवळ मौल्यवान धातू नाही तर उद्योगासाठीही महत्त्वाची बनली आहे. सौर पॅनेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या बाजारपेठेमुळे चांदीची मागणी दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. म्हणूनच शेअर बाजार आणि कमोडिटी बाजारातील तज्ञ चांदीवर खूप उत्साही आहेत, ते 2026 साठी ही सर्वोत्तम गुंतवणूक मानतात.

खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का?

बाजारातील तज्ञांच्या मते, सोने आणि चांदीच्या किमतीतील ही वाढ थांबवता येणार नाही. जर तुम्ही दीर्घकाळासाठी, म्हणजे 1-2 वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर खरेदी करण्यापूर्वी सध्याच्या घसरणीचे किंवा लहान चढउतारांचे निरीक्षण करणे शहाणपणाचे ठरेल. चांदी किती उद्योगाची गरज बनली आहे हे लक्षात घेता, भविष्यात ती आणखी मोठ्या नफ्याची शक्यता देते. जर तुम्ही दागिने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमचे बजेट लक्षात ठेवा, कारण किमती आता ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आहेत. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या जेणेकरून तुमच्या खिशावर जास्त भार पडणार नाही.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold price todayGold price todaysilver rate today in IndiaGold Silver Prices TodaySilver price prediction 2026

इतर बातम्या

लग्नानंतर तीन वर्षांनी मुग्धा-प्रथमेशच्या घरात नवा सदस्य; च...

मनोरंजन