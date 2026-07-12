/Gold Silver Price Today: 12 जुलै रोजीचा काय आहे सोन्या-चांदीचा दर? जाणून घ्या ताजे भाव

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे मौल्यवान धातूंच्या बाजारात अस्थिरता कायम असून त्याचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरांवरही दिसून येत आहे. 12 जुलै रोजी चांदीच्या किमतीत किरकोळ चढ-उतार नोंदवण्यात आला. जागतिक बाजारातील हालचाली आणि देशांतर्गत मागणी यामुळे विविध शहरांमध्ये चांदीच्या किरकोळ दरांमध्ये फरक दिसत आहे. गेल्या आठवडाभरात जागतिक कमोडिटी बाजार तसेच देशांतर्गत वायदा बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण झाली. दिल्लीसह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, लखनौ आणि पटणा या प्रमुख शहरांमध्ये आजही सोन्या-चांदीचे दर वेगवेगळे आहेत.
एमसीएक्स (MCX) वरील आकडेवारीनुसार, 10 जुलै रोजी सोने ₹1,43,480 प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी ₹2,22,680 प्रति किलोवर बंद झाली होती. त्याआधी 3 जुलै रोजी सोने ₹1,47,365 प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी ₹2,37,499 प्रति किलोवर होती. याचा अर्थ एका आठवड्यात सोने ₹3,885 ने स्वस्त झाले तर चांदी ₹14,819 ने घसरली.
कॉमेक्स (Comex) बाजारात 10 जुलै रोजी सोन्याचा दर 4,128.90 डॉलर प्रति औंस, तर चांदीचा दर 60.300 डॉलर प्रति औंसवर बंद झाला. अमेरिकेतील आर्थिक घडामोडी, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे मौल्यवान धातूंच्या बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगळुरू, लखनौ आणि पटणा येथे 1 किलो चांदीचा दर ₹2,35,000 आहे. तर चेन्नई, हैदराबाद आणि केरळमध्ये 1 किलो चांदीचा दर ₹2,40,000 इतका आहे.
रविवार, 12 जुलै रोजी वायदा बाजारात जुलै चांदी फ्युचर्समध्ये 0.01 टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली. मात्र, स्थानिक मागणी, कररचना आणि इतर घटकांमुळे शहरागणिक किरकोळ दरांमध्ये मोठा फरक दिसून येत आहे. आज देशातील प्रमुख शहरांमध्ये अहमदाबाद येथे चांदीचा दर सर्वाधिक ₹2,63,900 प्रति किलो नोंदवण्यात आला. तर कर्नाटकातील यादगिर येथे चांदीचा दर ₹2,52,100 प्रति किलो असून तो सर्वात कमी आहे. म्हणजेच अहमदाबादच्या तुलनेत यादगिरमध्ये एक किलो चांदी सुमारे ₹11,800 ने स्वस्त मिळत आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता आणि मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव यामुळे येत्या काही दिवसांत जागतिक तसेच भारतीय बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता बाजार विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे.