Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Gold Silver Price Today: घसरणीनंतर सोन्याची जोरदार उसळी; चांदीतही मोठी वाढ, जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today: घसरणीनंतर सोन्याची जोरदार उसळी; चांदीतही मोठी वाढ, जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Rate Today June 12, 2026: सहा महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवरून सोन्याच्या दरात उसळी बघायला मिळत आहे. चांदी 10,000 रुपयांनी महागली आहे. तुमच्या शहरात काय दर आहेत हे जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 12, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:41 PM IST
Gold Silver Price Today: घसरणीनंतर सोन्याची जोरदार उसळी; चांदीतही मोठी वाढ, जाणून घ्या आजचे दर

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कर आणि मीन राशीच्या लोकांवर बरसणार देवगुरु बहृस्पतीची कृपा, काय आहे 13 राशींचं भविष्
rashi bhavishya18 min ago
2
Canara bank24 min ago
3
supreme court25 min ago
4
FIFA World Cup 202626 min ago
5
Mumbai news27 min ago