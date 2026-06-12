/Gold Silver Price Today: घसरणीनंतर सोन्याची जोरदार उसळी; चांदीतही मोठी वाढ, जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Rate Today, 12 June 2026: गेल्या काही दिवसांपासून दबावाखाली असलेल्या सोन्याने आज पुन्हा तेजीचा मार्ग धरला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे मौल्यवान धातूंना आधार मिळाल्याने सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे.
पश्चिम आशियात तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. इराण-अमेरिका चर्चेबाबत आशादायक संकेत मिळाल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये नरमाई दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांचा कल पुन्हा मौल्यवान धातूंकडे वळल्याचे दिसून येत आहे.
एमसीएक्सवरील ऑगस्ट डिलिव्हरीचे सोने मागील सत्रात ₹1,48,932 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले होते. आजच्या व्यवहाराची सुरुवात ₹1,50,595 वर झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात सोन्याने ₹1,50,600 चा टप्पाही गाठला. सकाळी सुमारे 10.20 वाजता सोने ₹917 म्हणजेच 0.62 टक्क्यांच्या वाढीसह ₹1,49,849 वर व्यवहार करत होते.
जुलै डिलिव्हरीची चांदीही आज मोठ्या वाढीसह व्यवहार करताना दिसली. मागील सत्रात ₹2,39,653 प्रति किलोवर बंद झालेली चांदी आज ₹2,42,776 वर उघडली. सुरुवातीच्या व्यवहारात तिने ₹2,44,817 पर्यंत मजल मारली. सकाळी 10.27 वाजता चांदी ₹3,078 म्हणजेच 1.28 टक्क्यांच्या वाढीसह ₹2,42,731 प्रति किलोवर व्यवहार करत होती.
चांदी – ₹2,60,000 प्रति किलो
स्थानिक सराफा बाजारातही सोन्या-चांदीच्या दरांनी झेप घेतली आहे. 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत सुमारे ₹2,940 ची वाढ होऊन दर ₹1,48,580 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹2,700 ने वाढून ₹1,36,200 झाला आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹2,210 ने वाढून ₹1,11,440 वर गेला आहे. चांदीच्या किमतीतही मोठी उसळी पाहायला मिळाली असून तिचा दर तब्बल ₹10,000 ने वाढून ₹2,60,000 प्रति किलोच्या पातळीवर पोहोचला आहे.
जागतिक बाजारातील अनिश्चितता, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणि डॉलरमधील चढ-उतार यामुळे येत्या काही दिवसांत सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी हालचाल दिसू शकते. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांनी बाजारातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.