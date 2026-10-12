/लग्नसराईपूर्वी ग्राहकांना दिलासा! सोने-चांदीच्या दरात घसरण; जाणून घ्या मुंबई, पुण्यासह प्रमुख शहरांतील आजचे भाव

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने आणि चांदीच्या बाजारात घसरण पाहायला मिळत आहे. लग्नसराईचा हंगाम जवळ येत असताना मौल्यवान धातूंच्या किमती कमी झाल्याने खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याच्या वायदा दरात सुरुवातीच्या व्यवहारात मोठी घसरण झाली, तर चांदीचे दरही खाली आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष सराफा बाजारातील दर आणि वायदा बाजारातील किमती यांत फरक असू शकतो. त्यामुळे सोने किंवा चांदी खरेदी करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.
आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहाराच्या दिवशी MCX वर सोन्याच्या आणि चांदीच्या वायदा किमतींमध्ये घसरण नोंदवण्यात आली. सोने: ४ डिसेंबर रोजी डिलिव्हरी असलेल्या सोन्याचा मागील सत्रातील बंद भाव ₹1,51,499 प्रति १० ग्रॅम होता. सोमवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात हा भाव ₹1,50,080 पर्यंत खाली आला. चांदी: ४ डिसेंबर रोजी डिलिव्हरी असलेल्या चांदीचा मागील बंद भाव ₹2,25,755 प्रति किलो होता. सुरुवातीच्या व्यवहारात किंमत घसरून ₹2,24,326 प्रति किलोपर्यंत पोहोचली. हे वायदा बाजारातील व्यवहारांचे दर आहेत. दिवसभरात बाजारातील हालचालींनुसार त्यात बदल होऊ शकतो.
उपलब्ध माहितीनुसार, प्रत्यक्ष बाजारातील सोन्याच्या किमतीतही घट झाली आहे. गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार:
हे दर दिलेल्या स्रोतामधील आकडेवारीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी स्थानिक दर वेगळे असू शकतात.
- चेन्नई – ₹15,098
- मुंबई – ₹15,098
- दिल्ली – ₹15,113
- कोलकाता – ₹15,098
- बंगळुरू – ₹15,098
- हैदराबाद – ₹15,098
- केरळ – ₹15,098
- पुणे – ₹15,098
- वडोदरा – ₹15,103
- अहमदाबाद – ₹15,103
- चेन्नई – ₹13,840
- मुंबई – ₹13,840
- दिल्ली – ₹13,855
- कोलकाता – ₹13,840
- बंगळुरू – ₹13,840
- हैदराबाद – ₹13,840
- केरळ – ₹13,840
- पुणे – ₹13,840
- वडोदरा – ₹13,845
- अहमदाबाद – ₹13,845
- चेन्नई – ₹11,370
- मुंबई – ₹11,324
- दिल्ली – ₹11,339
- कोलकाता – ₹11,324
- बंगळुरू – ₹11,324
- हैदराबाद – ₹11,324
- केरळ – ₹11,324
- पुणे – ₹11,324
- वडोदरा – ₹11,329
- अहमदाबाद – ₹11,329
- २४ कॅरेट सोने – ₹1,50,980 प्रति १० ग्रॅम
- २२ कॅरेट सोने – ₹1,38,400 प्रति १० ग्रॅम
- १८ कॅरेट सोने – ₹1,13,240 प्रति १० ग्रॅम
- चांदी – ₹2,40,000 प्रति किलो
टीप: हे दर दिलेल्या माहितीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी स्थानिक दर, जीएसटी आणि घडणावळ शुल्क वेगळे असू शकतात.
लक्षात ठेवा: हे सूचक दर आहेत. दागिन्यांच्या अंतिम किमतीत जीएसटी, घडणावळ आणि इतर लागू शुल्कांचा समावेश होऊ शकतो.