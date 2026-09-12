/Gold Price Today: सोने स्वस्त की महाग? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे लेटेस्ट दर

Gold Price Today: सोन्या-चांदीच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. कधी सोन्याच्या किमतीत घसरण होत आहे, तर कधी दर पुन्हा वाढताना दिसत आहेत. आज शनिवार, 12 सप्टेंबर 2026 असल्याने MCX वर व्यवहार होणार नाहीत. तसेच IBJA कडून आजचा नवीन गोल्ड रेट जाहीर केला जाणार नाही. त्यामुळे शुक्रवारी बाजार बंद होताना जो दर होता, तोच आज संदर्भासाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आज 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे, तसेच दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना, लखनऊसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या किमती काय आहेत, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
MCX वरील सोन्याच्या किमतीकडे पाहिल्यास, 5 ऑक्टोबर 2026 एक्सपायरीचा गोल्ड कॉन्ट्रॅक्ट 0.08 टक्क्यांनी घसरून ₹1,55,900 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला. म्हणजेच मागील ट्रेडिंग सत्रात वायदा बाजारात सोन्याच्या दरात किंचित घट झाली. बुलियन मार्केटच्या उपलब्ध दरानुसार, 12 सप्टेंबर रोजी सोन्याचा भाव ₹1,53,240 प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. दरम्यान, IBJA च्या दरानुसार 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,51,938 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. मागील दराच्या तुलनेत यात ₹1,170 ची घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याच्या दरावर दबाव दिसून आला. Comex वर सोन्याचा भाव 0.39 टक्क्यांनी घसरून 4,390 डॉलर प्रति औंस झाला.
सोन्यासोबतच चांदीच्या बाजारातही हालचाली सुरू आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या चांदीमध्ये काही प्रमाणात नफावसुलीचा परिणाम दिसत आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचाही चांदीच्या किमतीवर परिणाम होत आहे.
सोन्या-चांदीचे बाजारभाव दिवसभर बदलू शकतात. शिवाय दागिने खरेदी करताना GST, मेकिंग चार्जेस आणि इतर लागू शुल्क यामुळे अंतिम किंमत बाजारभावापेक्षा अधिक असू शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक ज्वेलरकडून त्या वेळचा अंतिम दर तपासणे योग्य ठरेल.