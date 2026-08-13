/Gold Silver Price Today: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण! चांदी 1,480 रुपयांनीने स्वस्त; जाणून घ्या भाव

Gold Silver Price Today, 13 August 2026: सोने आणि चांदीच्या दरात आज, १३ ऑगस्ट रोजी मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. देशांतर्गत बाजारासोबतच आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दोन्ही मौल्यवान धातू दबावात आहेत. आज चांदीच्या दरात तब्बल ₹1,480 प्रति किलोची घट झाली असून सोन्याच्या किमतीतही प्रति १० ग्रॅम ₹521 ची घसरण नोंदवण्यात आली आहे. आज सोन्याचा भाव ₹1,54,361 प्रति १० ग्रॅम वर आला आहे. त्याचवेळी चांदी ₹2,36,355 प्रति किलो दराने व्यवहार करत आहे.
जागतिक बाजारातही सोन्या-चांदीच्या किमतीत नरमाई दिसत आहे. सोन्याचा दर 0.24 टक्क्यांनी घसरून $4,456 प्रति औंस झाला आहे. चांदीच्या दरातही 0.14 टक्क्यांची घट झाली असून ती $65.61 प्रति औंसवर व्यवहार करत आहे. दरम्यान, सप्टेंबरपासून CME Group चांदीच्या 100 औंस फ्युचर्समध्ये 24 तास ट्रेडिंगची सुविधा सुरू करणार आहे. यामुळे जागतिक चांदी बाजारातील व्यवहारांच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
सराफा बाजारातील दर पाहिल्यास, १३ ऑगस्ट रोजी दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹15,528 प्रति ग्रॅम आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,235, तर १८ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹11,650 प्रति ग्रॅम आहे. मुंबई आणि केरळमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹15,513 प्रति ग्रॅम असून २२ कॅरेट ₹14,220 आणि १८ कॅरेट सोने ₹11,635 प्रति ग्रॅम आहे. लखनऊमध्ये दिल्लीप्रमाणेच २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹15,528 प्रति ग्रॅम, २२ कॅरेट ₹14,235 आणि १८ कॅरेट ₹11,650 प्रति ग्रॅम आहे.
१३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिल्ली आणि मुंबईमध्ये चांदीचा दर ₹255 प्रति ग्रॅम, म्हणजेच ₹2,55,000 प्रति किलो आहे. चेन्नईमध्ये चांदीचा भाव तुलनेने जास्त असून तो ₹260 प्रति ग्रॅम किंवा ₹2,60,000 प्रति किलो आहे.
अमेरिकेतील महागाईचे ताजे आकडे अपेक्षेपेक्षा कमी आल्यानंतर सोन्याला काहीसा आधार मिळाला होता. मात्र, आता गुंतवणूकदार पुढील संकेतांची वाट पाहत आहेत. विशेषतः अमेरिकेच्या Producer Price Index (PPI) च्या आगामी आकडेवारीकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. PPIच्या आकडेवारीवरून अमेरिकेतील महागाईची दिशा आणि पुढील काळात फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरांबाबत कोणता निर्णय घेतला जाऊ शकतो, याचा अंदाज गुंतवणूकदारांना येऊ शकतो.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सोन्याच्या दरावर होऊ शकतो. तेल महाग झाल्यास महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता असते. मध्य-पूर्वेतून होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यावर दीर्घकाळ परिणाम झाला, तर जागतिक महागाई आणखी वाढू शकते. अशा परिस्थितीत केंद्रीय बँका व्याजदर जास्त काळ उच्च पातळीवर ठेवू शकतात. त्यामुळे सोने आणि चांदीच्या पुढील वाटचालीसाठी अमेरिकेतील महागाईचे आकडे, फेडरल रिझर्व्हचे धोरण आणि कच्च्या तेलाच्या किमती हे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.
थोडक्यात, आज सोने आणि चांदी दोन्ही दबावात आहेत. सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹521 ने घसरला आहे, तर चांदी ₹1,480 प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे. पुढील काळात अमेरिकेची आर्थिक आकडेवारी आणि जागतिक तेल बाजारातील घडामोडींवर मौल्यवान धातूंच्या किमतींची दिशा अवलंबून राहू शकते.