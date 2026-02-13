English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold-Silver Price Today: सोन्याच्या दरात घसरण! चांदीही झाली स्वस्त? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

Gold-Silver Price Today: सोन्याच्या दरात घसरण! चांदीही झाली स्वस्त? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

Gold Price Today in India 13 February 2026: आज सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या आहेत का? चला  तुमच्या शहरातील 22 हजार आणि 24 हजार सोन्या-चांदीचे आजचे दर जाणून घ्या...      

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 13, 2026, 09:40 AM IST
Gold-Silver Price Today: सोन्याच्या दरात घसरण! चांदीही झाली स्वस्त? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे ताजे भाव
Gold Silver Price Today 13 February Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Sone Chandi Aaj Cha Bhav Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: भारतीय सराफा बाजारात पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात हालचाल दिसून आली आहे. जागतिक बाजारातील संकेत, डॉलरची मजबुती आणि देशांतर्गत मागणीतील चढ-उतार यांचा परिणाम म्हणून 12 फेब्रुवारीला सोन्याच्या किमतीत घट नोंदवली गेली. त्याचा परिणाम 13 फेब्रुवारीच्या सकाळी उघडलेल्या बाजारभावांवरही दिसत आहे. लग्नसराईच्या हंगामात सोनं स्वस्त होणं ही ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गेल्या दहा दिवसांचा आढावा घेतला तर सोन्याने सुमारे ₹15,975 प्रति ग्रॅमचा उच्चांक गाठला होता. मात्र अलीकडील घसरणीमुळे खरेदीसाठी पुन्हा एक संधी निर्माण झाली आहे. दागिने खरेदी करायचे असोत किंवा गुंतवणूक करायची असो, शुद्धतेनुसार आजचे दर तपासणे आवश्यक आहे.

 आजचे सोन्याचे दर (प्रति ग्रॅम)

24 कॅरेट (99.9% शुद्धता) – ₹15,855
(कालच्या तुलनेत ₹120 ने कमी)

22 कॅरेट (दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध) – ₹14,535
(₹110 ची घट)

18 कॅरेट – ₹11,895
(₹90 ने स्वस्त)

 चांदीत मोठी उसळी

सोन्यात घसरण असली तरी चांदीच्या दरात मात्र जोरदार वाढ झाली आहे. काही आठवड्यांपासून चांदीचे दर सतत चढ-उतार अनुभवत आहेत. दागिने, नाणी किंवा भांडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर सध्याचा ट्रेंड लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

प्रति ग्रॅम चांदी – ₹295

प्रति किलो चांदी – ₹2,95,000

दर घसरण्याचे कारण काय?

तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आणि प्रमुख केंद्रीय बँकांच्या धोरणांतील बदलांमुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव आला आहे. काही दिवसांपूर्वी 24 कॅरेट सोन्यात ₹502 पर्यंत मोठी घसरण झाली होती, तर त्याआधीच्या दिवशी ₹551 ची वाढही नोंदवली गेली होती. यावरून बाजार किती संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट होते.

सध्याच्या घसरणीमुळे खरेदीदारांसाठी ही योग्य संधी ठरू शकते. मात्र गुंतवणुकीपूर्वी बाजारातील अस्थिरता आणि पुढील ट्रेंड लक्षात घेऊनच निर्णय घेणे शहाणपणाचे ठरेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

इतर बातम्या

Win, Win, Win, Win, Win.. टीम इंडियाचा दबदबा! भारतीय संघाचा...

स्पोर्ट्स