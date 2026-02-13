Gold-Silver Price Today: सोन्याच्या दरात घसरण! चांदीही झाली स्वस्त? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: भारतीय सराफा बाजारात पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात हालचाल दिसून आली आहे. जागतिक बाजारातील संकेत, डॉलरची मजबुती आणि देशांतर्गत मागणीतील चढ-उतार यांचा परिणाम म्हणून 12 फेब्रुवारीला सोन्याच्या किमतीत घट नोंदवली गेली. त्याचा परिणाम 13 फेब्रुवारीच्या सकाळी उघडलेल्या बाजारभावांवरही दिसत आहे. लग्नसराईच्या हंगामात सोनं स्वस्त होणं ही ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे.
गेल्या दहा दिवसांचा आढावा घेतला तर सोन्याने सुमारे ₹15,975 प्रति ग्रॅमचा उच्चांक गाठला होता. मात्र अलीकडील घसरणीमुळे खरेदीसाठी पुन्हा एक संधी निर्माण झाली आहे. दागिने खरेदी करायचे असोत किंवा गुंतवणूक करायची असो, शुद्धतेनुसार आजचे दर तपासणे आवश्यक आहे.
24 कॅरेट (99.9% शुद्धता) – ₹15,855
(कालच्या तुलनेत ₹120 ने कमी)
22 कॅरेट (दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध) – ₹14,535
(₹110 ची घट)
18 कॅरेट – ₹11,895
(₹90 ने स्वस्त)
सोन्यात घसरण असली तरी चांदीच्या दरात मात्र जोरदार वाढ झाली आहे. काही आठवड्यांपासून चांदीचे दर सतत चढ-उतार अनुभवत आहेत. दागिने, नाणी किंवा भांडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर सध्याचा ट्रेंड लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
प्रति ग्रॅम चांदी – ₹295
प्रति किलो चांदी – ₹2,95,000
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आणि प्रमुख केंद्रीय बँकांच्या धोरणांतील बदलांमुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव आला आहे. काही दिवसांपूर्वी 24 कॅरेट सोन्यात ₹502 पर्यंत मोठी घसरण झाली होती, तर त्याआधीच्या दिवशी ₹551 ची वाढही नोंदवली गेली होती. यावरून बाजार किती संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट होते.
सध्याच्या घसरणीमुळे खरेदीदारांसाठी ही योग्य संधी ठरू शकते. मात्र गुंतवणुकीपूर्वी बाजारातील अस्थिरता आणि पुढील ट्रेंड लक्षात घेऊनच निर्णय घेणे शहाणपणाचे ठरेल.