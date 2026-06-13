/Gold-Silver Rate: आज विकेंडला सोन्या-चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? तपासा तुमच्या शहरातील दर तपासा

Gold-Silver Price Today: गेल्या काही दिवसांतील घसरणीनंतर देशांतर्गत सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा तेजी दिसून आली आहे. जागतिक घडामोडी, वाढती गुंतवणूकदारांची मागणी आणि सकारात्मक बाजारभावनेमुळे मौल्यवान धातूंना आधार मिळाला आहे. सध्या २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम सुमारे ₹१.४९ लाखांच्या आसपास आहे. दागिन्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या २२ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१.३६ लाख ते ₹१.३७ लाख दरम्यान आहे, तर १८ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१.११ लाख ते ₹१.१२ लाख प्रति १० ग्रॅम इतकी आहे.
सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरांमध्येही वाढ नोंदवली गेली आहे. सध्या चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम सुमारे ₹२६० असून, एक किलो चांदीची किंमत जवळपास ₹२.६० लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
जागतिक परिस्थितीत सुधारणा
मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्याची शक्यता आणि संवादाद्वारे प्रश्न सोडवण्याचे संकेत मिळाल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत बाजारात सोने-चांदीची खरेदी वाढली.
आयात मूल्यांकनातील बदल
सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयात मूल्यांकनात केलेल्या बदलांमुळे आयातदार आणि मोठ्या ज्वेलर्सना काही प्रमाणात फायदा झाला आहे. परिणामी बाजारातील सकारात्मक भावना बळकट झाली असून मागणी वाढताना दिसत आहे.
घसरणीनंतर वाढलेली खरेदी
अलीकडील मोठ्या घसरणीनंतर अनेक गुंतवणूकदार आणि ज्वेलर्सनी कमी दरांचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. या वाढलेल्या मागणीमुळे दर पुन्हा वरच्या दिशेने सरकले.
व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा
अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक आगामी काळात व्याजदर कमी करू शकते, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. व्याजदर कमी झाल्यास डॉलरवर दबाव येऊ शकतो आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानल्या जाणाऱ्या सोने-चांदीकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढू शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक घडामोडी, मध्यवर्ती बँकांची धोरणे आणि गुंतवणूकदारांचा कल यांचा प्रभाव पुढील काळातही सोने-चांदीच्या दरांवर कायम राहण्याची शक्यता आहे.