Gold Silver Price Today: आज सराफा बाजारात काय स्थिती? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे ताजे दर

What are the Gold-Silver Rates Today: घरेलू फ्युचर मार्केटमध्ये शुक्रवार, 13 मार्च 2026 रोजी सोने-चांदीच्या किमतीत सौम्य घट दिसून आली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 2 एप्रिल 2026 च्या एक्सपायरीसाठीचा गोल्ड फ्युचर सुमारे 172 रुपयांनी कमी होऊन ट्रेड करत होता. गोल्ड फ्युचर वायदा दिवसाची सुरुवात 1,60,251 रुपयांवर झाली होती. दिवसाच्या शेवटी 1,60,271 रुपयांवर बंद झाला. सकाळी 10:03 वाजता गोल्ड वायदा 0.11% घटून 1,60,099 रुपयांवर ट्रेड करत होता. दिवसात त्याने 1,60,401 रुपयांपर्यंतचा उच्चांक गाठला होता.
एमसीएक्सवर 5 मे 2026 च्या एक्सपायरीसाठी सिल्वर वायदा 0.21% घटून 2,67,397 रुपयांवर (प्रति किलो) ट्रेड करत होता. दिवसाची सुरुवात 2,66,001 रुपयांवर झाली होती आणि दिवसात सिल्वरचा उच्चांक 2,69,186 रुपयांवर होता. दिल्ली आणि कोलकाता मध्ये 10 ग्रॅम चांदी 2,800 रुपयांवर मिळत आहे, तर 100 ग्रॅम चांदीसाठी 28,000 रुपये खर्च करावे लागतील. चेन्नईत 10 ग्रॅम चांदी 2,900 रुपये आणि मुंबईत 10 ग्रॅम चांदी 2,799 रुपयांवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
नवी दिल्ली
24 कॅरेट – ₹1,61,390
22 कॅरेट – ₹1,47,930
18 कॅरेट – ₹1,21,080
मुंबई
24 कॅरेट – ₹1,61,240
22 कॅरेट – ₹1,47,800
18 कॅरेट – ₹1,20,930
चेन्नई
24 कॅरेट – ₹1,62,560
22 कॅरेट – ₹1,49,000
18 कॅरेट – ₹1,25,500
कोलकाता
24 कॅरेट – ₹1,61,240
22 कॅरेट – ₹1,47,800
18 कॅरेट – ₹1,20,930
अहमदाबाद
24 कॅरेट – ₹1,61,290
22 कॅरेट – ₹1,47,830
18 कॅरेट – ₹1,20,980
लखनऊ
24 कॅरेट – ₹1,61,390
22 कॅरेट – ₹1,47,930
18 कॅरेट – ₹1,21,080
पटना
24 कॅरेट – ₹1,61,290
22 कॅरेट – ₹1,47,830
18 कॅरेट – ₹1,20,980
हैदराबाद
24 कॅरेट – ₹1,61,240
22 कॅरेट – ₹1,47,800
18 कॅरेट – ₹1,20,930
खरे सोने (OG Gold) ओळखण्यासाठी काही उत्तम पद्धती आहेत. सर्वात पहिलं म्हणजे हॉलमार्क तपासणे; खऱ्या सोन्यावर 22K, 18K किंवा 24K असा हॉलमार्क असतो आणि बहुतेक वेळा BIS लोगोही असतो. दुसरी पद्धत म्हणजे मॅग्नेट टेस्ट; खरे सोने चुंबकाकडे आकर्षित होत नाही, तर जर ते चिकटले तर बनावट असण्याची शक्यता असते. सोने हलके किंवा रंगात बदल दिसल्यास ते मिश्र धातू असू शकते, त्यामुळे रंग आणि चमक तपासणे आवश्यक आहे. आणखी एक पद्धत म्हणजे एसिड टेस्ट; थोड्या तुकड्यावर सोने पडल्यास, खरे सोने एसिडसह प्रतिक्रिया करत नाही, पण बनावट किंवा प्लॅटेड सोने रंग बदलते. नेहमी विश्वसनीय आणि BIS प्रमाणित दुकानदाराकडून खरे सोने खरेदी करणे सुरक्षित राहते.