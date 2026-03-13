English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold Silver Price Today: आज सराफा बाजारात काय स्थिती? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे ताजे दर

Gold Silver Price Today: आज सराफा बाजारात काय स्थिती? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे ताजे दर

Gold Price Today in India 13 March 2026: पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणावामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतीवरही चांगलाच फरक पडला आहे. आज सराफा बाजारात काय स्थिती आणि सोने-चांदीचे  आजचे अपडेट असलेले दर जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 13, 2026, 11:13 AM IST
Gold Silver Price Today: आज सराफा बाजारात काय स्थिती? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे ताजे दर
Gold Silver Price Today 13 March Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: घरेलू फ्युचर मार्केटमध्ये शुक्रवार, 13 मार्च 2026 रोजी सोने-चांदीच्या किमतीत सौम्य घट दिसून आली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 2 एप्रिल 2026 च्या एक्सपायरीसाठीचा गोल्ड फ्युचर सुमारे 172 रुपयांनी कमी होऊन ट्रेड करत होता. गोल्ड फ्युचर वायदा दिवसाची सुरुवात 1,60,251 रुपयांवर झाली होती. दिवसाच्या शेवटी 1,60,271 रुपयांवर बंद झाला. सकाळी 10:03 वाजता गोल्ड वायदा 0.11% घटून 1,60,099 रुपयांवर ट्रेड करत होता. दिवसात त्याने 1,60,401 रुपयांपर्यंतचा उच्चांक गाठला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

चांदीची किंमत

एमसीएक्सवर 5 मे 2026 च्या एक्सपायरीसाठी सिल्वर वायदा 0.21% घटून 2,67,397 रुपयांवर (प्रति किलो) ट्रेड करत होता. दिवसाची सुरुवात 2,66,001 रुपयांवर झाली होती आणि दिवसात सिल्वरचा उच्चांक 2,69,186 रुपयांवर होता. दिल्ली आणि कोलकाता मध्ये 10 ग्रॅम चांदी 2,800 रुपयांवर मिळत आहे, तर 100 ग्रॅम चांदीसाठी 28,000 रुपये खर्च करावे लागतील. चेन्नईत 10 ग्रॅम चांदी 2,900 रुपये आणि मुंबईत 10 ग्रॅम चांदी 2,799 रुपयांवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

प्रमुख शहरांतील सोने (प्रति 10 ग्रॅम)

नवी दिल्ली

24 कॅरेट – ₹1,61,390

22 कॅरेट – ₹1,47,930

18 कॅरेट – ₹1,21,080

मुंबई

24 कॅरेट – ₹1,61,240

22 कॅरेट – ₹1,47,800

18 कॅरेट – ₹1,20,930

चेन्नई

24 कॅरेट – ₹1,62,560

22 कॅरेट – ₹1,49,000

18 कॅरेट – ₹1,25,500

कोलकाता

24 कॅरेट – ₹1,61,240

22 कॅरेट – ₹1,47,800

18 कॅरेट – ₹1,20,930

अहमदाबाद

24 कॅरेट – ₹1,61,290

22 कॅरेट – ₹1,47,830

18 कॅरेट – ₹1,20,980

लखनऊ

24 कॅरेट – ₹1,61,390

22 कॅरेट – ₹1,47,930

18 कॅरेट – ₹1,21,080

पटना

24 कॅरेट – ₹1,61,290

22 कॅरेट – ₹1,47,830

18 कॅरेट – ₹1,20,980

हैदराबाद

24 कॅरेट – ₹1,61,240

22 कॅरेट – ₹1,47,800

18 कॅरेट – ₹1,20,930

सोने खरे आहे की बनावट कसे ओळखायचे?

खरे सोने (OG Gold) ओळखण्यासाठी काही उत्तम पद्धती आहेत. सर्वात पहिलं म्हणजे हॉलमार्क तपासणे; खऱ्या सोन्यावर 22K, 18K किंवा 24K असा हॉलमार्क असतो आणि बहुतेक वेळा BIS लोगोही असतो. दुसरी पद्धत म्हणजे मॅग्नेट टेस्ट; खरे सोने चुंबकाकडे आकर्षित होत नाही, तर जर ते चिकटले तर बनावट असण्याची शक्यता असते. सोने हलके किंवा रंगात बदल दिसल्यास ते मिश्र धातू असू शकते, त्यामुळे रंग आणि चमक तपासणे आवश्यक आहे. आणखी एक पद्धत म्हणजे एसिड टेस्ट; थोड्या तुकड्यावर सोने पडल्यास, खरे सोने एसिडसह प्रतिक्रिया करत नाही, पण बनावट किंवा प्लॅटेड सोने रंग बदलते. नेहमी विश्वसनीय आणि BIS प्रमाणित दुकानदाराकडून खरे सोने खरेदी करणे सुरक्षित राहते. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

इतर बातम्या

₹3140000000 खर्चून मुंबईत 30 मजली बिहार भवन, बिल्डिंगच्या ड...

मुंबई बातम्या