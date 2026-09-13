/गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी काय आहेत सोन्या-चांदीचे दर? मुख्य शहरातील भाव जाणून घ्या

Gold Silver Price Today, 13 September 2026: सोन्या-चांदीच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून चढ-उतार सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ, अमेरिकी डॉलरची स्थिती आणि बॉन्ड यिल्डमधील बदल यांचा मौल्यवान धातूंच्या किमतीवर परिणाम होत आहे.
आज रविवार, 13 सप्टेंबर 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत कमोडिटी मार्केटमध्ये नियमित व्यवहार बंद आहेत. मात्र, देशभरातील सराफा बाजारांमध्ये सोन्या-चांदीची खरेदी सुरू राहणार आहे. त्यामुळे तुम्ही गणेश चतुर्थीपूर्वी सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Bullions.co.in वरील उपलब्ध माहितीनुसार, आज सोन्याचा दर ₹1,53,250 प्रति 10 ग्रॅम, तर चांदीचा भाव ₹2,34,670 प्रति किलो आहे. दरम्यान, MCX वर शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहारात सोन्याचा भाव घसरून ₹1,52,655 प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीचा भाव ₹2,34,886 प्रति किलो या पातळीवर बंद झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात COMEX वर सोन्याचा भाव 4,390 डॉलर प्रति औंस, तर चांदीचा भाव 65.02 डॉलर प्रति औंसवर बंद झाला. गेल्या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव राहिल्याचे दिसून आले.
राजधानी दिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹15,473 प्रति ग्रॅम आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹14,185 प्रति ग्रॅम आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹11,609 प्रति ग्रॅम आहे. दिल्लीमध्ये एक किलो चांदीचा भाव ₹2,45,000 आहे.
मुंबईत आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹15,458 प्रति ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹14,170 प्रति ग्रॅम, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹11,594 प्रति ग्रॅम आहे. मुंबईत एक किलो चांदीचा भाव ₹2,45,000 इतका आहे.
पाटणा येथे आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹15,463 प्रति ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹14,175 प्रति ग्रॅम, तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹11,599 प्रति ग्रॅम आहे. पाटण्यात एक किलो चांदीचा दर ₹2,45,000 आहे.
चेन्नईमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹15,458 प्रति ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹11,940 प्रति ग्रॅम, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,170 प्रति ग्रॅम असा दिला आहे. चेन्नईमध्ये एक किलो चांदीचा भाव ₹2,50,000 आहे.
पश्चिम आशियातील तणाव अद्याप कायम असून, त्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होत आहे. तेलाच्या दरात वाढ आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता कायम राहिल्यास आगामी काळात सोने-चांदीच्या दरांमध्येही चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता पुढील आठवड्यातील आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, डॉलरची स्थिती आणि भू-राजकीय घडामोडींवर असेल.
सोमवार, 14 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेश चतुर्थीनिमित्त MCX वर पहिल्या सत्रातील व्यवहार बंद राहतील. त्यामुळे सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत नियमित कमोडिटी ट्रेडिंग होणार नाही. त्यानंतर दुसऱ्या सत्रात व्यवहार सुरू होतील.
टीप: सोन्या-चांदीचे दर शहर, सराफा बाजार, शुद्धता, मेकिंग चार्ज, GST आणि इतर शुल्कांनुसार प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी वेगळे असू शकतात. खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक ज्वेलर्सकडून अंतिम दराची खात्री करून घ्या.