/सोने खरेदीची सुवर्णसंधी! एका दिवसात तब्बल 2,800 रुपयांनी भाव घसरला; पाहा लेटेस्ट भाव

Gold-Silver Rate Today, August 14, 2026: गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या दरांना अखेर ब्रेक लागला आहे. 13 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. एका दिवसात सोन्याचा दर तब्बल 2,800 रुपयांनी प्रति 10 ग्रॅम कमी झाला. सोन्यासोबतच चांदीच्या दरातही मोठी घसरण पाहायला मिळाली.
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण
दिल्लीच्या सराफा बाजारात 13 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला. याआधीच्या सत्रात हाच दर 1,59,800 रुपयांवर होता. म्हणजेच एका दिवसात सोन्याच्या दरात तब्बल 2,800 रुपयांची घट झाली. या घसरणीमुळे मागील सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या सोन्याच्या दरवाढीला काहीसा ब्रेक मिळाला आहे. बाजारातील नफावसुली आणि विक्रीचा दबाव यामुळे सोन्याच्या किमतीवर परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आजही सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण
14 ऑगस्ट रोजीही सोन्याच्या दरात किंचित नरमाई कायम आहे. उपलब्ध बाजारभावानुसार 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,53,590 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. कालच्या 1,53,600 रुपयांच्या तुलनेत आज 10 रुपयांची घट झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव आज 1,40,790 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. त्यातही कालच्या तुलनेत 10 रुपयांची घट झाली आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,15,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम असून, त्यातही 10 रुपयांची घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
चांदीच्या दरातही घसरण
सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दरातही आज किरकोळ घट झाली आहे. 13 ऑगस्ट रोजी चांदीचा दर तब्बल 6,000 रुपयांनी घसरून 2,40,000 रुपये प्रति किलो झाला होता. आज चांदीचा दर 2,54,900 रुपये प्रति किलो आहे. कालच्या 2,55,000 रुपयांच्या तुलनेत चांदी 100 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
आजच्या दरानुसार चांदीचा भाव:
1 ग्रॅम: ₹254.90
8 ग्रॅम: ₹2,039.20
10 ग्रॅम: ₹2,549
100 ग्रॅम: ₹25,490
1 किलो: ₹2,54,900
आजचा कॅरेटप्रमाणे सोन्याचा भाव
बुलियन बाजारातील उपलब्ध दरानुसार सोन्याच्या विविध कॅरेटचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
24 कॅरेट: ₹15,360 प्रति ग्रॅम | ₹1,53,600 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट: ₹14,080 प्रति ग्रॅम | ₹1,40,800 प्रति 10 ग्रॅम
20 कॅरेट: ₹12,800 प्रति ग्रॅम | ₹1,28,000 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट: ₹11,520 प्रति ग्रॅम | ₹1,15,200 प्रति 10 ग्रॅम
16 कॅरेट: ₹10,240 प्रति ग्रॅम | ₹1,02,400 प्रति 10 ग्रॅम
14 कॅरेट: ₹8,960 प्रति ग्रॅम | ₹89,600 प्रति 10 ग्रॅम
12 कॅरेट: ₹7,680 प्रति ग्रॅम | ₹76,800 प्रति 10 ग्रॅम
10 कॅरेट: ₹6,400 प्रति ग्रॅम | ₹64,000 प्रति 10 ग्रॅम
खरेदी करण्यापूर्वी दर तपासा
सोन्या-चांदीच्या दरात दिवसेंदिवस बदल होत असल्याने दागिने खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक सराफा बाजारातील ताजा भाव तपासणे महत्त्वाचे आहे. तसेच दागिन्यांच्या किमतीमध्ये मेकिंग चार्ज, जीएसटी आणि इतर शुल्कांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे बाजारात प्रत्यक्ष दागिन्यांसाठी मोजावी लागणारी रक्कम वरील दरांपेक्षा वेगळी असू शकते.