English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold Price Today in India 14 February 2026: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त सोनं झालं स्वस्त, चांदीतही नरमाई; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Price Today in India 14 February 2026: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त सोनं झालं स्वस्त, चांदीतही नरमाई; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Price Today in India 14 February 2026: अमेरिका-इराण तणाव आणि रशिया-युक्रेन संघर्षाशी संबंधित भू-राजकीय तणाव थोडा कमी झाल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने आणि चांदीची मागणी कमी झाली आहे. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 14, 2026, 09:06 AM IST
Gold Price Today in India 14 February 2026: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त सोनं झालं स्वस्त, चांदीतही नरमाई; जाणून घ्या आजचे भाव
Gold Silver Price Today 14 February valentine day Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Sone Chandi Aaj Cha Bhav Updated

What are the Gold-Silver Rates Today:  व्हॅलेंटाईन डेच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरांकडे सर्वसामान्य ग्राहकांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सगळ्यांचे लक्ष लागलेले असते. लग्नसराईचा हंगाम, सण-उत्सव आणि भेटवस्तूंची खरेदी यामुळे या काळात सोन्याची मागणी वाढते, मात्र यंदा चित्र थोडे वेगळे दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये काहीशी स्थिरता आल्याने सुरक्षित गुंतवणुकीकडे होणारा ओढा कमी झाला आहे आणि त्याचा थेट परिणाम बुलियन बाजारावर झाला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार, अमेरिकेतील महागाईचे संकेत, तसेच जागतिक आर्थिक परिस्थिती यामुळे सोन्या-चांदीच्या किंमतींमध्ये नरमाई दिसून येत आहे. परिणामी, व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशीच सोन्याचे दर घसरल्याची नोंद झाली असून चांदीही दबावाखाली व्यवहार करत आहे. आगामी आर्थिक आकडेवारी आणि जागतिक बाजारातील हालचालींवर पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

देशातील प्रमुख शहरांतील आजचे दर (प्रति १० ग्रॅम)

दिल्ली – २२ कॅरेट: ₹1,42,940 | २४ कॅरेट: ₹1,55,920

मुंबई  – २२ कॅरेट: ₹1,42,790 | २४ कॅरेट: ₹1,55,770

अहमदाबाद – २२ कॅरेट: ₹1,42,840 | २४ कॅरेट: ₹1,55,820

चेन्नई – २२ कॅरेट: ₹1,42,790 | २४ कॅरेट: ₹1,55,770

कोलकत्ता  – २२ कॅरेट: ₹1,42,790 | २४ कॅरेट: ₹1,55,770

हैद्राबाद  – २२ कॅरेट: ₹1,42,790 | २४ कॅरेट: ₹1,55,770

जयपूर  – २२ कॅरेट: ₹1,42,940 | २४ कॅरेट: ₹1,55,920

भोपाळ – २२ कॅरेट: ₹1,42,840 | २४ कॅरेट: ₹1,55,820

लखनऊ  – २२ कॅरेट: ₹1,42,940 | २४ कॅरेट: ₹1,55,920

छत्तीसगढ  – २२ कॅरेट: ₹1,42,940 | २४ कॅरेट: ₹1,55,920

आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड सुमारे 4,968 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत आहे. अमेरिकेतील किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

चांदीतही घसरण

चांदीचे दरही नरमले असून देशांतर्गत बाजारात किंमत सुमारे ₹2,79,900 प्रति किलोपर्यंत खाली आली आहे. जागतिक स्तरावर चांदीचा भाव अंदाजे 77 डॉलर प्रति औंस आहे. अलीकडेच चांदीने उच्चांक गाठला होता; मात्र सध्या नफावसुलीमुळे दरात दबाव दिसतो आहे.

दरातील चढउतारांची कारणे

औद्योगिक मागणी: सोलर पॅनेल व 5G तंत्रज्ञानात वाढता वापर

सुरक्षित गुंतवणूक: जागतिक अनिश्चिततेनुसार मागणीत बदल

तांत्रिक घटक: ट्रेडर्सकडून पोझिशन्स कमी केल्या जात आहेत

चलन परिणाम: डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील हालचालींमुळे आयात खर्च बदलतो

एकूणच, सध्या बुलियन बाजारात सावध हालचाली सुरू असून पुढील काही दिवसांत महत्त्वाच्या आर्थिक आकडेवारीनुसार दिशा ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate TodayValentine's Day

इतर बातम्या

भयंकर! रात्री- अपरात्री स्फोट; घरांना तडे अन् नागरिकांचा जी...

महाराष्ट्र बातम्या