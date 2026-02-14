Gold Price Today in India 14 February 2026: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त सोनं झालं स्वस्त, चांदीतही नरमाई; जाणून घ्या आजचे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: व्हॅलेंटाईन डेच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरांकडे सर्वसामान्य ग्राहकांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सगळ्यांचे लक्ष लागलेले असते. लग्नसराईचा हंगाम, सण-उत्सव आणि भेटवस्तूंची खरेदी यामुळे या काळात सोन्याची मागणी वाढते, मात्र यंदा चित्र थोडे वेगळे दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये काहीशी स्थिरता आल्याने सुरक्षित गुंतवणुकीकडे होणारा ओढा कमी झाला आहे आणि त्याचा थेट परिणाम बुलियन बाजारावर झाला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार, अमेरिकेतील महागाईचे संकेत, तसेच जागतिक आर्थिक परिस्थिती यामुळे सोन्या-चांदीच्या किंमतींमध्ये नरमाई दिसून येत आहे. परिणामी, व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशीच सोन्याचे दर घसरल्याची नोंद झाली असून चांदीही दबावाखाली व्यवहार करत आहे. आगामी आर्थिक आकडेवारी आणि जागतिक बाजारातील हालचालींवर पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.
दिल्ली – २२ कॅरेट: ₹1,42,940 | २४ कॅरेट: ₹1,55,920
मुंबई – २२ कॅरेट: ₹1,42,790 | २४ कॅरेट: ₹1,55,770
अहमदाबाद – २२ कॅरेट: ₹1,42,840 | २४ कॅरेट: ₹1,55,820
चेन्नई – २२ कॅरेट: ₹1,42,790 | २४ कॅरेट: ₹1,55,770
कोलकत्ता – २२ कॅरेट: ₹1,42,790 | २४ कॅरेट: ₹1,55,770
हैद्राबाद – २२ कॅरेट: ₹1,42,790 | २४ कॅरेट: ₹1,55,770
जयपूर – २२ कॅरेट: ₹1,42,940 | २४ कॅरेट: ₹1,55,920
भोपाळ – २२ कॅरेट: ₹1,42,840 | २४ कॅरेट: ₹1,55,820
लखनऊ – २२ कॅरेट: ₹1,42,940 | २४ कॅरेट: ₹1,55,920
छत्तीसगढ – २२ कॅरेट: ₹1,42,940 | २४ कॅरेट: ₹1,55,920
आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड सुमारे 4,968 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत आहे. अमेरिकेतील किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
चांदीचे दरही नरमले असून देशांतर्गत बाजारात किंमत सुमारे ₹2,79,900 प्रति किलोपर्यंत खाली आली आहे. जागतिक स्तरावर चांदीचा भाव अंदाजे 77 डॉलर प्रति औंस आहे. अलीकडेच चांदीने उच्चांक गाठला होता; मात्र सध्या नफावसुलीमुळे दरात दबाव दिसतो आहे.
औद्योगिक मागणी: सोलर पॅनेल व 5G तंत्रज्ञानात वाढता वापर
सुरक्षित गुंतवणूक: जागतिक अनिश्चिततेनुसार मागणीत बदल
तांत्रिक घटक: ट्रेडर्सकडून पोझिशन्स कमी केल्या जात आहेत
चलन परिणाम: डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील हालचालींमुळे आयात खर्च बदलतो
एकूणच, सध्या बुलियन बाजारात सावध हालचाली सुरू असून पुढील काही दिवसांत महत्त्वाच्या आर्थिक आकडेवारीनुसार दिशा ठरणार आहे.