/Gold-Silver Price Today: आज सोनं-चांदी खरेदीसाठी योग्य वेळ? जाणून घ्या 14 जुलैचे ताजे दर

सोनं आणि चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांपासून ते लग्नसराईची तयारी करणाऱ्या कुटुंबांपर्यंत सर्वांच्याच बजेटवर ताण वाढला आहे. अशा परिस्थितीत खरेदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी आजचे दर आणि बाजारातील घडामोडी जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, कानपूर, गाझियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, जयपूर, लुधियाना, गुवाहाटी, इंदूर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, पुणे, नागपूर, चंदीगड, नाशिक, बेंगळुरू आणि रायपूर येथे चांदीचा दर ₹2,35,000 प्रति किलो आहे. तर चेन्नई, भुवनेश्वर आणि हैदराबाद येथे चांदीचा दर ₹2,40,000 प्रति किलो नोंदवला गेला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर महागाई आणि व्याजदरांबाबतची चिंता पुन्हा वाढली. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी नफा वसूल करण्यासाठी सोनं आणि चांदीतील गुंतवणूक कमी केली. परिणामी, दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या दरांमध्ये आज काहीशी घसरण दिसून आली.
दरांमध्ये आलेली ही नरमाई लग्नसराईसाठी दागिने घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी किंवा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकते. मात्र, बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते जागतिक घडामोडी, डॉलरची हालचाल आणि आर्थिक संकेत यावर पुढील काही दिवसांत सोन्या-चांदीच्या किमती अवलंबून राहतील. त्यामुळे दरांमध्ये पुन्हा चढ-उतार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढल्यास किंवा डॉलर कमजोर झाल्यास सोनं आणि चांदीच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात. त्यामुळे खरेदीचा निर्णय घेताना केवळ आजच्या दरांवर नव्हे, तर बाजारातील पुढील घडामोडींवरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.