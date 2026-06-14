/Gold Silver Price Today: सोन्याच्या दरात आठवडाभरात 6,680 रुपयांची मोठी घसरण; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Price Today on 14 June 2026: गेल्या सात दिवसांत सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी घट झाली आहे. 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹6,680 प्रति 10 ग्रॅमने स्वस्त झाले असून 22 कॅरेट सोन्याच्या दरातही लक्षणीय घसरण नोंदवली गेली आहे. रविवार असल्याने आज एमसीएक्स आणि प्रमुख सराफा बाजार बंद आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी बंद झालेले दरच सप्ताहअखेरच्या खरेदीसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
शनिवार आणि रविवार या दिवशी वायदा बाजारातील व्यवहार बंद असल्यामुळे नवीन किंमती जाहीर होणार नाहीत. त्यामुळे ज्वेलर्स आणि किरकोळ बाजारातील व्यवहार शुक्रवारी निश्चित झालेल्या दरांनुसारच होण्याची शक्यता आहे.
एमसीएक्सवरील चांदीच्या दरातही घसरण दिसून आली आहे. 5 जून रोजी ₹2,48,537 प्रति किलो असलेला दर शुक्रवारी ₹2,46,604 प्रति किलोवर आला. यामुळे चांदी सुमारे ₹1,933 प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे. लग्नसराई किंवा गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सध्याचे दर लक्षात घेऊन नियोजन करणे फायदेशीर ठरू शकते.