English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Gold Silver Price Today April 15: चांदीच्या दरात 2,800 रुपयांची वाढ, सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; तुमच्या शहरातील सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या

Gold Silver Rate Today April 15, 2026: आज चांदीच्या दरात वाढ झाली. तर सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली. चला, येथे सोने आणि चांदीच्या दरांमधील प्रत्येक अपडेट जाणून घेऊयात. आजचे 24K, 22K, 18K दर शहरानुसार जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 15, 2026, 11:26 AM IST
AI Image

What is Gold-Silver Rate Today on 15 April 2026: सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने बदल होत आहेत. यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. 15 एप्रिल 2026 रोजी सराफा बाजारात सोनं-चांदीच्या किमतींमध्ये मिश्र कल दिसून आला आहे. एकीकडे सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली आहे, तर दुसरीकडे चांदीच्या किमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे. एमसीएक्स बाजारात सुरुवातीच्या व्यवहारात सोनं सुमारे 250 रुपयांनी घसरून ट्रेड होत होतं. 5 जून डिलिव्हरीसाठी सोन्याचा मागील बंद भाव ₹1,54,817 प्रति 10 ग्रॅम होता, तर आज तो ₹1,54,757 वर उघडला. दिवसभरात तो ₹1,54,404 पर्यंत खाली गेला आणि ₹1,54,855 पर्यंत वर गेला. सकाळी 10 वाजता तो सुमारे ₹67 नी घसरून ₹1,54,750 च्या आसपास ट्रेड होत होता. त्याचवेळी चांदीत जोरदार तेजी दिसली. 5 मे डिलिव्हरी चांदीचा मागील बंद भाव ₹2,52,750 प्रति किलो होता, तर आज तो ₹2,54,343 वर उघडला. सुरुवातीच्या ट्रेडमध्ये तो ₹2,867 नी वाढून ₹2,55,617 पर्यंत पोहोचला. सकाळी 10 वाजता तो सुमारे ₹979 वाढीसह ₹2,53,729 वर ट्रेड होत होता. मागील दिवशी (14 एप्रिल) सराफा बाजार बंद होता.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पॉट दरांनुसार सोनं आणि चांदी दोन्हीत वाढ 

सराफा बाजारातील स्पॉट दरांनुसार सोनं आणि चांदी दोन्हीत वाढ नोंदवली गेली आहे. 24 कॅरेट सोनं ₹1,55,350 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचलं असून 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमध्येही वाढ दिसून आली आहे. चांदीतही मोठी उसळी येत ती सुमारे ₹2,70,000 प्रति किलोच्या आसपास ट्रेड होत आहे.

यापूर्वी 13 एप्रिल रोजी सोनं आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली होती. त्या वेळी जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम किंमतींवर दिसून आला होता. मात्र सध्या पुन्हा खरेदीचा कल वाढल्याने दरांमध्ये चढ-उतार दिसत आहेत.

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (24K / 22K / 18K) काय?

  • दिल्ली: ₹155500 / ₹142550 / ₹116660
  • मुंबई: ₹155350 / ₹142400 / ₹116510
  • कोलकाता: ₹155350 / ₹142400 / ₹116510
  • चेन्नई: ₹156220 / ₹143200 / ₹119400
  • लखनऊ: ₹155500 / ₹142550 / ₹116660
  • कानपूर: ₹155500 / ₹142550 / ₹116660
  • पटना: ₹155400 / ₹142450 / ₹116560
  • जयपूर: ₹155500 / ₹142550 / ₹116660
  • इंदूर: ₹155400 / ₹142450 / ₹116560
  • भोपाळ: ₹155400 / ₹142450 / ₹116560

चांदीचे दर (Silver Price Today) काय? 

आज चांदीच्या दरात मोठी उसळी दिसली असून बाजारात दर प्रति किलो खालील प्रमाणे आहेत:

  • दिल्ली: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • मुंबई: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • कोलकाता: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • चेन्नई: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • लखनऊ: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • कानपूर: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • पटना: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • जयपूर: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • इंदूर: ₹2,54,900 प्रति किलो
  • भोपाळ: ₹2,54,900 प्रति किलो

एमसीएक्सवर चांदीने दिवसभरात ₹2,55,000 च्या वर उसळी घेतली होती, तर ट्रेडिंग दरम्यान काही चढ-उतारही दिसून आले.

बाजाराचा कल काय सांगतो?

तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सोन्यात दबाव तर चांदीत मजबूत खरेदीचा ट्रेंड दिसतो आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळणाऱ्या गुंतवणूकदारांमुळे चांदीत तेजी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
gold ratesilver rateGold Silver Price Today

