Gold Silver Price Today April 15: चांदीच्या दरात 2,800 रुपयांची वाढ, सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; तुमच्या शहरातील सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या

What is Gold-Silver Rate Today on 15 April 2026: सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने बदल होत आहेत. यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. 15 एप्रिल 2026 रोजी सराफा बाजारात सोनं-चांदीच्या किमतींमध्ये मिश्र कल दिसून आला आहे. एकीकडे सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली आहे, तर दुसरीकडे चांदीच्या किमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे. एमसीएक्स बाजारात सुरुवातीच्या व्यवहारात सोनं सुमारे 250 रुपयांनी घसरून ट्रेड होत होतं. 5 जून डिलिव्हरीसाठी सोन्याचा मागील बंद भाव ₹1,54,817 प्रति 10 ग्रॅम होता, तर आज तो ₹1,54,757 वर उघडला. दिवसभरात तो ₹1,54,404 पर्यंत खाली गेला आणि ₹1,54,855 पर्यंत वर गेला. सकाळी 10 वाजता तो सुमारे ₹67 नी घसरून ₹1,54,750 च्या आसपास ट्रेड होत होता. त्याचवेळी चांदीत जोरदार तेजी दिसली. 5 मे डिलिव्हरी चांदीचा मागील बंद भाव ₹2,52,750 प्रति किलो होता, तर आज तो ₹2,54,343 वर उघडला. सुरुवातीच्या ट्रेडमध्ये तो ₹2,867 नी वाढून ₹2,55,617 पर्यंत पोहोचला. सकाळी 10 वाजता तो सुमारे ₹979 वाढीसह ₹2,53,729 वर ट्रेड होत होता. मागील दिवशी (14 एप्रिल) सराफा बाजार बंद होता.
सराफा बाजारातील स्पॉट दरांनुसार सोनं आणि चांदी दोन्हीत वाढ नोंदवली गेली आहे. 24 कॅरेट सोनं ₹1,55,350 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचलं असून 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमध्येही वाढ दिसून आली आहे. चांदीतही मोठी उसळी येत ती सुमारे ₹2,70,000 प्रति किलोच्या आसपास ट्रेड होत आहे.
यापूर्वी 13 एप्रिल रोजी सोनं आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली होती. त्या वेळी जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम किंमतींवर दिसून आला होता. मात्र सध्या पुन्हा खरेदीचा कल वाढल्याने दरांमध्ये चढ-उतार दिसत आहेत.
आज चांदीच्या दरात मोठी उसळी दिसली असून बाजारात दर प्रति किलो खालील प्रमाणे आहेत:
एमसीएक्सवर चांदीने दिवसभरात ₹2,55,000 च्या वर उसळी घेतली होती, तर ट्रेडिंग दरम्यान काही चढ-उतारही दिसून आले.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सोन्यात दबाव तर चांदीत मजबूत खरेदीचा ट्रेंड दिसतो आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळणाऱ्या गुंतवणूकदारांमुळे चांदीत तेजी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.