/Gold Silver Price: एका आठवड्यात सोन्याच्या दरात 2700 रुपयांची वाढ तर चांदीही महागली; जाणून घ्या 15 ऑगस्टचे दर

Gold-Silver Rate Today on August 15, 2026: या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी पाहायला मिळाली. दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, सोन्याचा भाव 2,700 रुपयांहून अधिक, तर चांदीचा भाव 2,400 रुपयांहून अधिक वाढला आहे. अमेरिकेतील महागाईचा वेग कमी होत असल्याचे संकेत आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढवण्याची शक्यता कमी झाल्याचा फायदा सोने-चांदीच्या किमतींना मिळत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA)च्या आकडेवारीनुसार, या आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात ₹2,742ची वाढ झाली आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,49,621 प्रति 10 ग्रॅम होता. आता तो वाढून ₹1,52,363 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे.
22 कॅरेट सोन्याच्या किमतीतही चांगली वाढ झाली आहे. त्याचा भाव ₹1,37,053 वरून वाढून ₹1,39,565 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,12,216 वरून वाढून ₹1,14,272 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. या आठवड्यात सोन्याचा सर्वाधिक आणि सर्वात कमी भाव या आठवड्यात सोन्याच्या दरात चढ-उतारही पाहायला मिळाले.
यावरून आठवडाभरात सोन्याच्या दरात चांगली अस्थिरता राहिल्याचे दिसून येते.
सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या किमतीतही या आठवड्यात तेजी राहिली. IBJAच्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा भाव ₹2,469 प्रति किलोने वाढला आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला चांदी ₹2,31,373 प्रति किलो होती. आता तिचा दर वाढून ₹2,33,842 प्रति किलो झाला आहे.
या आठवड्यात चांदीचा:
IBJAकडून सोन्या-चांदीचे दर दररोज दोन वेळा जाहीर केले जातात. सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या सत्रात मौल्यवान धातूंच्या किमती अपडेट केल्या जातात. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोने आणि चांदी मजबूत पातळीवर पोहोचले आहेत. सोन्याचा दर सुमारे 4,440 डॉलर प्रति औंस, तर चांदीचा भाव जवळपास 65 डॉलर प्रति औंस असल्याचे सांगितले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेतील महागाईचा दर कमी होणे हे सध्या सोने आणि चांदीच्या तेजीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. अमेरिकेतील महागाई जूनमधील 3.5 टक्क्यांवरून जुलैमध्ये 3.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आली. त्यामुळे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढवण्याची शक्यता कमी झाल्याचे मानले जात आहे. व्याजदर वाढण्याची शक्यता कमी झाली की गुंतवणूकदारांचे लक्ष सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंकडे वळू शकते. त्यामुळे या धातूंच्या किमतींना आधार मिळतो.
या आठवड्यात सोने आणि चांदी दोन्ही महाग झाले आहेत. 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1.52 लाखांच्या पुढे गेला असून चांदीनेही ₹2.33 लाख प्रति किलोची पातळी गाठली आहे. अमेरिकेतील महागाई आणि फेडच्या व्याजदरासंदर्भातील अपेक्षा यापुढेही मौल्यवान धातूंच्या दरावर परिणाम करू शकतात.