Gold Price Today in India 15 February 2026 : महाशिवरात्रीला सोने-चांदीचे कितीवर पोहचले? जाणून घ्या आजचे दर

What are the Gold-Silver Rates Today: फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मोठी चढ-उतार सुरू आहे. यंदा महाशिवरात्रीच्या दिवशीही बाजारात अस्थिरता कायम असल्याचे चित्र दिसून आले. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत विशेषतः चांदीच्या दरात लक्षणीय घसरण नोंदवली गेली आहे.
Multi Commodity Exchange of India (MCX) वर मागील शुक्रवारी सोने 1,55,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी 2,49,499 रुपये प्रति किलो दराने बंद झाली होती. तर या शुक्रवारी सोने 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी 2,44,999 रुपये प्रति किलोवर क्लोज झाली.
याचा अर्थ, आठवडाभरात सोन्याच्या दरात सुमारे 1,150 रुपयांची वाढ झाली, तर चांदी तब्बल 4,500 रुपयांनी स्वस्त झाली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही किंमतीत बदल दिसून आला. COMEX वर मागील आठवड्यात सोने 4,988.60 डॉलर प्रति औंस आणि चांदी 77.525 डॉलर प्रति औंसवर बंद झाली होती. या आठवड्याच्या अखेरीस सोने 5,063.80 डॉलर प्रति औंसवर गेले, तर चांदी किंचित घसरून 77.270 डॉलर प्रति औंसवर आली.
या संपूर्ण आठवड्यात चांदीच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसले. एका दिवशी वाढ तर दुसऱ्या दिवशी घसरण, अशी परिस्थिती राहिली. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्य खरेदीदार दोघेही सावध भूमिकेत दिसून आले. सतत बदलणाऱ्या किंमतींमुळे अनेकांनी खरेदी पुढे ढकलल्याचे चित्र आहे.
महाशिवरात्रीच्या दिवशी प्रमुख शहरांतील दर पुढीलप्रमाणे –
दिल्लीमध्ये:
24 कॅरेट सोने – 1,57,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने – 1,44,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने – 1,18,460 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
मुंबईमध्ये:
24 कॅरेट सोने – 1,57,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने – 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने – 1,18,310 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
एक किलो चांदीचा दर 2,75,000 रुपयांवर पोहोचला आहे.
सोन्या-चांदीचे दर शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक सराफा बाजारातील ताजे दर तपासणे गरजेचे आहे. बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता, विचारपूर्वक निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.
(टीप: ही माहिती केवळ माहितीपर आहे. गुंतवणुकीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)