English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold Price Today in India 15 February 2026 : महाशिवरात्रीला सोने-चांदीचे कितीवर पोहचले? जाणून घ्या आजचे दर

Gold Price Today in India 15 February 2026 : महाशिवरात्रीला सोने-चांदीचे कितीवर पोहचले? जाणून घ्या आजचे दर

Gold Price Today in India 15 February 2026: या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय चढ-उतार झाले. गेल्या आठवड्यात एमसीएक्सवरील बंद किमतीच्या तुलनेत चांदीच्या किमती प्रति किलो ₹४,५०० ने कमी झाल्या. आज महाशिवरात्रीच्या दिवशी किमती नक्की काय आहेत ते जाणून घेऊया.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 15, 2026, 10:13 AM IST
Gold Price Today in India 15 February 2026 : महाशिवरात्रीला सोने-चांदीचे कितीवर पोहचले? जाणून घ्या आजचे दर
Gold Silver Price Today 15 February Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Sone Chandi Aaj Cha Bhav Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मोठी चढ-उतार सुरू आहे. यंदा महाशिवरात्रीच्या दिवशीही बाजारात अस्थिरता कायम असल्याचे चित्र दिसून आले. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत विशेषतः चांदीच्या दरात लक्षणीय घसरण नोंदवली गेली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आठवड्याभरातील हालचाल

Multi Commodity Exchange of India (MCX) वर मागील शुक्रवारी सोने 1,55,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी 2,49,499 रुपये प्रति किलो दराने बंद झाली होती. तर या शुक्रवारी सोने 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी 2,44,999 रुपये प्रति किलोवर क्लोज झाली.
याचा अर्थ, आठवडाभरात सोन्याच्या दरात सुमारे 1,150 रुपयांची वाढ झाली, तर चांदी तब्बल 4,500 रुपयांनी स्वस्त झाली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातही किंमतीत बदल दिसून आला. COMEX वर मागील आठवड्यात सोने 4,988.60 डॉलर प्रति औंस आणि चांदी 77.525 डॉलर प्रति औंसवर बंद झाली होती. या आठवड्याच्या अखेरीस सोने 5,063.80 डॉलर प्रति औंसवर गेले, तर चांदी किंचित घसरून 77.270 डॉलर प्रति औंसवर आली.

चांदीत मोठी अस्थिरता

या संपूर्ण आठवड्यात चांदीच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसले. एका दिवशी वाढ तर दुसऱ्या दिवशी घसरण, अशी परिस्थिती राहिली. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्य खरेदीदार दोघेही सावध भूमिकेत दिसून आले. सतत बदलणाऱ्या किंमतींमुळे अनेकांनी खरेदी पुढे ढकलल्याचे चित्र आहे.

महाशिवरात्रीला काय आहेत दर?

महाशिवरात्रीच्या दिवशी प्रमुख शहरांतील दर पुढीलप्रमाणे –

दिल्लीमध्ये:

24 कॅरेट सोने – 1,57,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम

22 कॅरेट सोने – 1,44,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम

18 कॅरेट सोने – 1,18,460 रुपये प्रति 10 ग्रॅम

मुंबईमध्ये:

24 कॅरेट सोने – 1,57,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम

22 कॅरेट सोने – 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम

18 कॅरेट सोने – 1,18,310 रुपये प्रति 10 ग्रॅम

एक किलो चांदीचा दर 2,75,000 रुपयांवर पोहोचला आहे.

खरेदीपूर्वी काय लक्षात ठेवावे?

सोन्या-चांदीचे दर शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक सराफा बाजारातील ताजे दर तपासणे गरजेचे आहे. बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता, विचारपूर्वक निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.

(टीप: ही माहिती केवळ माहितीपर आहे. गुंतवणुकीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Todaymahashivratri

इतर बातम्या

T20 World Cup Points Table: 7 जागा, 18 दावेदार... 'सुप...

स्पोर्ट्स