/Gold-Silver Price Today: स्वस्त झाले सोने, चांदीचेही दर स्थिर, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या-चांदीचा भाव

Gold-Silver Price Today 15 July 2026: आज सकाळी सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाल्याने खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. लग्नसराई, सण-समारंभ किंवा खास प्रसंगासाठी दागिने घेण्याचा विचार करत असाल, तर आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. दुसरीकडे, चांदीच्या किमती मात्र कालच्या पातळीवरच कायम आहेत. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या 10 ग्रॅमच्या दरात सुमारे ₹540 ची घट होऊन तो ₹1,42,260 वर आला आहे. त्याचप्रमाणे, 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹500 ने घसरून ₹1,30,400 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. चांदी मात्र कोणताही बदल न होता ₹2,34,900 प्रति किलो या दराने व्यवहारात आहे.
दिल्ली
24 कॅरेट: ₹1,42,940
22 कॅरेट: ₹1,31,040
18 कॅरेट: ₹1,07,24
मुंबई
24 कॅरेट: ₹1,42,790
22 कॅरेट: ₹1,30,890
18 कॅरेट: ₹1,07,090
कोलकाता
24 कॅरेट: ₹1,42,790
22 कॅरेट: ₹1,30,890
18 कॅरेट: ₹1,07,090
चेन्नई
24 कॅरेट: ₹1,43,450
22 कॅरेट: ₹1,31,490
18 कॅरेट: ₹1,09,690
बेंगळुरू
24 कॅरेट: ₹1,42,790
22 कॅरेट: ₹1,30,890
18 कॅरेट: ₹1,07,090
हैदराबाद
24 कॅरेट: ₹1,42,790
22 कॅरेट: ₹1,30,890
18 कॅरेट: ₹1,07,090
लखनऊ
24 कॅरेट: ₹1,42,940
22 कॅरेट: ₹1,31,040
18 कॅरेट: ₹1,07,240
पाटणा
24 कॅरेट: ₹1,42,840
22 कॅरेट: ₹1,30,940
18 कॅरेट: ₹1,07,140
जयपूर
24 कॅरेट: ₹1,42,940
22 कॅरेट: ₹1,31,040
18 कॅरेट: ₹1,07,240
अहमदाबाद
24 कॅरेट: ₹1,42,840
22 कॅरेट: ₹1,30,940
18 कॅरेट: ₹1,07,140
गेल्या काही दिवसांपासून चांदीच्या किमतींमध्ये फारसा बदल दिसून आलेला नाही. आजही ₹2,34,900 प्रति किलो हा दर कायम आहे. दिल्लीसह मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या प्रमुख शहरांमध्येही जवळपास समान दराने चांदीची विक्री होत आहे. त्यामुळे चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी सध्या बाजार स्थिर असल्याचे चित्र आहे.
कमोडिटी बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह 2026 मध्ये आणखी एकदा व्याजदर वाढवू शकते, अशा संकेतांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. व्याजदर वाढण्याची शक्यता असल्याने अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला असून, त्याचा परिणाम सोन्याच्या मागणीवर झाला आहे. याशिवाय, गुंतवणूकदारांकडून नफावसुलीही वाढल्याने सोन्याच्या किमतीत घसरण दिसून आली.