Gold-Silver Rate Today: रविवारी सोने-चांदी कोणत्या किमतीला विकले जात आहे? पहा नवीन किमती

What are the Gold-Silver Rates Today: पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत सोन्याच्या दरांवर होत आहे. दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आज 24 कॅरेट, 23 कॅरेट, 22 कॅरेट, 18 कॅरेट आणि 14 कॅरेट सोन्याचे ताजे दर जाहीर झाले आहेत. 15 मार्च 2026 रोजी भारतातील सोन्याच्या किमतीत पुन्हा एकदा हलकासा बदल दिसून आला आहे. अखिल भारतीय सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार नवी दिल्ली येथील सराफा बाजारात 99.9 टक्के शुद्धता असलेल्या 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे 2,000 रुपयांची (1.21%) घसरण झाली. त्यामुळे हा दर सुमारे 1,65,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (सर्व करांसह) इतका झाला आहे. दरम्यान, Multi Commodity Exchange of India (MCX) वर सोन्याचा वायदा दरही कमी झाला असून तो सुमारे 1,58,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे. यापूर्वी 29 जानेवारी 2026 रोजी सोन्याने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्रॅमचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता.
24 कॅरेट सोने: ₹1,58,399 प्रति 10 ग्रॅम
23 कॅरेट सोने: ₹1,57,765 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,45,093 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने: ₹1,18,799 प्रति 10 ग्रॅम
14 कॅरेट सोने: ₹92,663 प्रति 10 ग्रॅम
शनिवार आणि रविवार या दिवशी सराफा बाजार बंद असल्यामुळे शुक्रवारचेच दर या दोन दिवसांसाठी लागू राहतील.
दिल्ली – 24K: ₹1,59,810 | 22K: ₹1,46,500 | 18K: ₹1,19,890
मुंबई – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,740
कोलकाता – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,740
चेन्नई – 24K: ₹1,61,020 | 22K: ₹1,47,600 | 18K: ₹1,24,000
पटना – 24K: ₹1,59,710 | 22K: ₹1,46,400 | 18K: ₹1,19,790
लखनऊ – 24K: ₹1,59,810 | 22K: ₹1,46,500 | 18K: ₹1,19,890
पुणे – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,770
नाशिक – 24K: ₹1,59,690 | 22K: ₹1,46,380 | 18K: ₹1,20,540
अहमदाबाद – 24K: ₹1,59,710 | 22K: ₹1,46,400 | 18K: ₹1,19,790
बंगळुरू – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,740
हैदराबाद – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,740
तज्ज्ञांच्या मते अल्पकालीन काळात सोन्याच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू राहू शकतो. मात्र भू-राजकीय तणाव कमी झाल्यानंतर केंद्रीय बँकांची खरेदी आणि किरकोळ गुंतवणूक वाढल्यास सोन्याच्या किमतींना पुन्हा मजबूत आधार मिळू शकतो.