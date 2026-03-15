Gold-Silver Rate Today: रविवारी सोने-चांदी कोणत्या किमतीला विकले जात आहे? पहा नवीन किमती

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
Gold Price Today in India 15 March 2026: पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान सोन्याच्या किमती सतत चढ-उतार होत आहेत. या किमती थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर परिणाम करतात. आजच्या सोने-चांदीच्या किमती काय आहेत जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 15, 2026, 12:38 PM IST
What are the Gold-Silver Rates Today: पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत सोन्याच्या दरांवर होत आहे. दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आज 24 कॅरेट, 23 कॅरेट, 22 कॅरेट, 18 कॅरेट आणि 14 कॅरेट सोन्याचे ताजे दर जाहीर झाले आहेत. 15 मार्च 2026 रोजी भारतातील सोन्याच्या किमतीत पुन्हा एकदा हलकासा बदल दिसून आला आहे. अखिल भारतीय सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार नवी दिल्ली येथील सराफा बाजारात 99.9 टक्के शुद्धता असलेल्या 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे 2,000 रुपयांची (1.21%) घसरण झाली. त्यामुळे हा दर सुमारे 1,65,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (सर्व करांसह) इतका झाला आहे. दरम्यान, Multi Commodity Exchange of India (MCX) वर सोन्याचा वायदा दरही कमी झाला असून तो सुमारे 1,58,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे. यापूर्वी 29 जानेवारी 2026 रोजी सोन्याने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्रॅमचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

BJA च्या आकडेवारीनुसार आजचे सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

24 कॅरेट सोने: ₹1,58,399 प्रति 10 ग्रॅम

23 कॅरेट सोने: ₹1,57,765 प्रति 10 ग्रॅम

22 कॅरेट सोने: ₹1,45,093 प्रति 10 ग्रॅम

18 कॅरेट सोने: ₹1,18,799 प्रति 10 ग्रॅम

14 कॅरेट सोने: ₹92,663 प्रति 10 ग्रॅम

शनिवार आणि रविवार या दिवशी सराफा बाजार बंद असल्यामुळे शुक्रवारचेच दर या दोन दिवसांसाठी लागू राहतील.

प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)

दिल्ली – 24K: ₹1,59,810 | 22K: ₹1,46,500 | 18K: ₹1,19,890

मुंबई – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,740

कोलकाता – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,740

चेन्नई – 24K: ₹1,61,020 | 22K: ₹1,47,600 | 18K: ₹1,24,000

पटना – 24K: ₹1,59,710 | 22K: ₹1,46,400 | 18K: ₹1,19,790

लखनऊ – 24K: ₹1,59,810 | 22K: ₹1,46,500 | 18K: ₹1,19,890

पुणे – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,770

नाशिक – 24K: ₹1,59,690 | 22K: ₹1,46,380 | 18K: ₹1,20,540

अहमदाबाद – 24K: ₹1,59,710 | 22K: ₹1,46,400 | 18K: ₹1,19,790

बंगळुरू – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,740

हैदराबाद – 24K: ₹1,59,660 | 22K: ₹1,46,350 | 18K: ₹1,19,740

तज्ज्ञांचे मत काय?

तज्ज्ञांच्या मते अल्पकालीन काळात सोन्याच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू राहू शकतो. मात्र भू-राजकीय तणाव कमी झाल्यानंतर केंद्रीय बँकांची खरेदी आणि किरकोळ गुंतवणूक वाढल्यास सोन्याच्या किमतींना पुन्हा मजबूत आधार मिळू शकतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

