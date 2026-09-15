/आज सोन्या-चांदीचे दर काय आहेत? तपासा मुख्य शहरातील भाव

Gold Price Today in India, 15 September 2026: सोन्याच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आज, 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळच्या व्यवहारात सोन्याच्या दरात काहीशी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी आजचा ताजा भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सकाळी 5.30 वाजेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्डचा भाव 0.2 टक्क्यांनी म्हणजेच 10.2 डॉलरने घसरून 4,288.49 डॉलर प्रति औंस इतका झाला होता. त्याचवेळी स्पॉट सिल्व्हरच्या दरातही घट झाली असून चांदीचा भाव सुमारे 63 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास होता.
बुलियन्सच्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,51,920 प्रति 10 ग्रॅम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव सुमारे 4,288 डॉलर प्रति औंस आहे.
दरम्यान, Goodreturns च्या माहितीनुसार 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,54,240 प्रति 10 ग्रॅम आहे. दिल्लीमध्ये सर्व करांसह सोन्याचा भाव ₹1,55,400 प्रति 10 ग्रॅम इतका नोंदवण्यात आला आहे. सोन्याच्या शुद्धतेनुसार दर वेगवेगळे असतात. त्यामुळे 24 कॅरेटसोबतच 22, 20, 18 आणि इतर कॅरेटच्या सोन्याचा आजचा भावही पाहणे महत्त्वाचे आहे.
15 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा प्रति ग्रॅम दर पुढीलप्रमाणे आहे:
सोमवारी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात ₹500 ची घसरण झाली. त्यामुळे 99.9 टक्के शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव ₹1,55,400 प्रति 10 ग्रॅम झाला. याआधी शुक्रवारी हा दर ₹1,55,900 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला होता. जागतिक बाजारातील घडामोडींचाही सोन्याच्या दरावर परिणाम झाला. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरमध्ये झालेली वाढ यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्यावर विक्रीचा दबाव निर्माण झाला. परिणामी, स्पॉट गोल्डचा भाव 57.22 डॉलर म्हणजेच 1.3 टक्क्यांनी घसरून 4,291.71 डॉलर प्रति औंस झाला.
सोन्याचा दर शहरानुसार तसेच बाजार आणि करांच्या आधारावर बदलू शकतो. दागिने खरेदी करताना सोन्याच्या मूळ दरासोबत GST, मेकिंग चार्ज आणि इतर शुल्क लागू होऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी अंतिम किंमत तपासणे महत्त्वाचे आहे.