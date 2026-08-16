/Gold-Silver Price Today: आठवडाभरात सोन्याच्या दरात 3,490 रुपयांपर्यंत वाढ, चांदीही झाली महाग; आजचा दर काय?

Gold Price Today, 16 August 2026: सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा तेजी पाहायला मिळत आहे. गेल्या एका आठवड्यात देशातील विविध शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत तब्बल ₹3,490 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत वाढ झाली आहे. त्याचवेळी 22 कॅरेट सोनंही काही शहरांमध्ये ₹3,200 पर्यंत महागलं आहे.
आज, 16 ऑगस्ट रोजी सकाळच्या दरानुसार राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,55,280 प्रति 10 ग्रॅम आहे. मुंबईत हाच दर ₹1,55,130 प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याच्या किमतीत सकारात्मक कल दिसत आहे. स्पॉट गोल्डचा दर सध्या 4,379.9 डॉलर प्रति औंस आहे. गेल्या सात दिवसांत जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमतीत सुमारे 0.9 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सोन्यासोबत चांदीच्या किमतीतही गेल्या आठवड्यात चांगली वाढ झाली आहे. एका आठवड्यात चांदीचा भाव तब्बल ₹5,000 प्रति किलोने वाढला आहे. 16 ऑगस्टच्या सकाळच्या दरानुसार देशात चांदीची किंमत ₹2,50,000 प्रति किलो आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट सिल्व्हरचा दर 64.88 डॉलर प्रति औंस नोंदवला गेला आहे.
देशात मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क वाढल्यानंतर सोन्या-चांदीच्या आयातीवर परिणाम झाल्याचं आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये भारताची सोन्याची आयात 4.77 टक्क्यांनी वाढून 4.16 अब्ज डॉलर झाली. मात्र, याआधीच्या महिन्यांच्या तुलनेत ही वाढ तुलनेने कमी आहे. एप्रिलमध्ये सोन्याच्या आयातीत 81.69 टक्के, मेमध्ये 34 टक्के आणि जूनमध्ये 7 टक्के वाढ झाली होती. दुसरीकडे, जुलैमध्ये चांदीच्या आयातीत मोठी घसरण झाली. चांदीची आयात 66.1 टक्क्यांनी घटून 17.16 कोटी डॉलर इतकी राहिली. सरकारने 13 मेपासून मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्के केलं होतं. त्याचा परिणाम आयातीच्या आकडेवारीवरही दिसून आला.
टीप: दिलेले दर 16 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळच्या उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी शहर, कर, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्सनुसार अंतिम किंमत वेगळी असू शकते.