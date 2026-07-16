/Gold Silver Price Today: सोने-चांदीच्या दरात घसरण; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

सराफा बाजारात गुरुवारी सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण नोंदवण्यात आली. त्यामुळे दागिने खरेदी करण्याचा किंवा गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस काहीसा दिलासादायक ठरला आहे. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या वायदा दरांमध्ये सकाळच्या सत्रातच कमजोरी दिसून आली.
१६ जुलै रोजी सकाळी सुमारे ९.१० वाजता एमसीएक्सवरील ऑगस्ट वायदा सोन्याचा भाव ०.३९ टक्क्यांनी घसरून प्रति १० ग्रॅम १,४१,३०१ रुपये इतका झाला. डॉलर निर्देशांक मजबूत राहणे आणि नफावसुलीचा दबाव यामुळे सोन्याच्या किमतींवर परिणाम झाल्याचे बाजारातील जाणकारांचे मत आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारही सध्या सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दरातही घसरण झाली. एमसीएक्सवरील सप्टेंबर वायदा चांदीचा भाव ०.४४ टक्क्यांनी घसरून प्रति किलो २,१९,६५० रुपये या पातळीवर आला. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि औद्योगिक मागणीत झालेली घट याचा परिणाम चांदीच्या किमतींवर झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर महागाईचा दबाव कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक (फेडरल रिझर्व्ह) व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर ठेवू शकते, अशी अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर मौल्यवान धातूंमध्ये विक्रीचा दबाव वाढल्याचे दिसून येत आहे.
मास्टर कॅपिटल सर्व्हिसेसचे मुख्य संशोधन अधिकारी रवी सिंग यांच्या मते, अमेरिकेतील महागाईचे काही आकडे अपेक्षेपेक्षा कमी आले असले तरी मध्यपूर्वेतील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ यामुळे महागाईबाबतची चिंता अद्याप कायम आहे. त्यामुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर तातडीने कमी होण्याची शक्यता कमी असून, त्याचा दबाव सोन्याच्या किमतींवर कायम राहू शकतो.
इराणविरोधातील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईमुळे पश्चिम आशियातील तणाव अधिक वाढला आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील जून महिन्याचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) ३.५ टक्क्यांवर आला असून उत्पादक किंमत निर्देशांकात (PPI)ही ०.३ टक्क्यांची घट झाली आहे. मात्र, जागतिक पातळीवरील अनिश्चित वातावरणामुळे सोने आणि चांदीच्या बाजारातील अस्थिरता अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे.