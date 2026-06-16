/Gold- Silver Price Today: सोने 35000 डॉलर्सचा टप्पा ओलांडणार? सोन्या-चांदीच्या खरेदीदारांना धक्का; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold- Silver Price Today 16 June 2026: सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी आणि दागिने खरेदीची तयारी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीच्या बेस इम्पोर्ट प्राइस (आधार आयात मूल्य) मध्ये पुन्हा वाढ केली असून याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील दरांवर दिसून येत आहे. सरकारने सोन्याच्या आयात मूल्यामध्ये प्रति 10 ग्रॅम 5 डॉलरची वाढ केली आहे. त्यामुळे सोन्याचे नवीन बेस इम्पोर्ट प्राइस 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. त्याचबरोबर चांदीच्या आयात मूल्यामध्ये प्रति किलो 83 डॉलरची वाढ करण्यात आली असून ते आता 2,175 डॉलर प्रति किलो झाले आहे.
विशेष म्हणजे, अवघ्या तीन दिवसांपूर्वीच सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयात मूल्यामध्ये मोठी कपात केली होती. त्यामुळे बाजारात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र नव्या वाढीमुळे पुन्हा एकदा किंमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे.
मुंबई
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,51,530
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,38,900
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,13,650
पुणे
24 कॅरेट – ₹1,51,530
22 कॅरेट – ₹1,38,900
18 कॅरेट – ₹1,13,650
नागपूर
24 कॅरेट – ₹1,51,530
22 कॅरेट – ₹1,38,900
18 कॅरेट – ₹1,13,650
नाशिक
24 कॅरेट – ₹1,51,560
22 कॅरेट – ₹1,38,930
18 कॅरेट – ₹1,13,680
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,51,680 प्रति 10 ग्रॅम तर चेन्नईमध्ये सर्वाधिक ₹1,53,490 प्रति 10 ग्रॅम नोंदवला गेला.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये चांदीचा दर जवळपास समान आहे.
तर चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कटक आणि केरळमध्ये चांदीचा दर ₹2,80,000 प्रति किलो इतका आहे.
सरकारने विदेशी चलनसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि व्यापार तूट कमी करण्यासाठी सोने-चांदी आयातीवरील नियम अधिक कठोर केले आहेत.
99.9 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त शुद्धतेची चांदी आता ‘फ्री इम्पोर्ट’ श्रेणीत राहणार नाही.
अशा चांदीला ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.
चांदीची आयात आता केवळ अधिकृत बँका किंवा RBI मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फतच करता येणार आहे.
आयात मूल्य वाढल्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत बाजारातील सोने-चांदीचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सणासुदीच्या किंवा लग्नसराईच्या खरेदीचा विचार करणाऱ्यांनी बाजारातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.