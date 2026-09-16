/सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; चांदी मात्र स्थिर, जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Price Today: दिवाळीचा सण जवळ येत असताना सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. 16 सप्टेंबर, बुधवार रोजी देशातील सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत ₹1,000 प्रति 10 ग्रॅमची घट झाली. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी कोणताही बदल झालेला नाही. आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,54,400 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या महिनाभरातील हा सोन्याचा सर्वात कमी दर आहे. यापूर्वी 7 ऑगस्ट रोजीही सोन्याचा दर याच पातळीवर होता. चांदीच्या बाबतीत मात्र ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. चांदीचा दर आजही ₹2,34,600 प्रति किलो इतकाच आहे.
जागतिक बाजारातील कमजोर संकेतांचा परिणाम सोन्याच्या दरावर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत $4,300 प्रति औंसच्या खाली घसरली असून, ती जवळपास एका महिन्याच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने आणि बॉण्डवरील उत्पन्न वाढल्याने सोन्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. त्यातच कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे महागाईबाबतची चिंता वाढली आहे. परदेशी बाजारात सोन्याचा दर $22.28 म्हणजेच 0.52% घसरून $4,276.52 प्रति औंस झाला आहे. चांदीच्या दरातही किरकोळ घसरण झाली असून ती $63.07 प्रति औंस पातळीवर आली आहे.
सोन्याच्या दरात आजची घसरण ग्राहकांसाठी महत्त्वाची असली, तरी पुढील दरवाढ किंवा घसरण निश्चितपणे सांगता येत नाही. अमेरिकन डॉलर, व्याजदर, बॉण्ड यिल्ड, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यांसारख्या घटकांचा सोन्याच्या दरावर परिणाम होत राहणार आहे.
त्यामुळे दिवाळी आणि धनत्रयोदशीपूर्वी सोन्याच्या दराची दिशा जागतिक बाजारातील घडामोडींवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.