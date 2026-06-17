/Gold-Silver Price Today: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप, चांदीत मात्र नरमाई; जाणून घ्या 17 जूनचे ताजे दर

Gold-Silver Price Today on 17 June 2026: सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल किंवा दागिने खरेदीची योजना आखत असाल, तर आजचे बाजारभाव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 17 जून 2026 रोजी सराफा बाजारात सोन्याच्या किमती उच्चांकी पातळीच्या जवळ कायम आहेत, तर चांदीच्या दरात काहीशी घसरण दिसून आली आहे.
जागतिक बाजारातील घडामोडी, डॉलरची हालचाल आणि गुंतवणूकदारांचा कल यामुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. अशा परिस्थितीत आजच्या ताज्या दरांवर एक नजर टाकूया.
मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर बुधवारी सोन्याचे दर वाढीसह व्यवहार करत होते. 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत सुमारे ₹1.53 लाखांवर पोहोचली आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल कायम असल्यामुळे किंमतींना आधार मिळत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात काही प्रमाणात नरमाई दिसून आली. अलीकडील तेजीनंतर गुंतवणूकदारांकडून नफावसुली होत असल्याने चांदीच्या किमती स्थिर होत असल्याचे बाजार विश्लेषक सांगतात.
नवी दिल्ली
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,52,320
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,39,627
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,14,240
चांदी (प्रति किलो): ₹2,49,890
मुंबई
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,52,590
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,39,874
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,14,443
चांदी (प्रति किलो): ₹2,51,130
पाटणा
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,52,510
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,39,801
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,14,383
चांदी (प्रति किलो): ₹2,50,180
जयपूर
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,52,570
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,39,856
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,14,428
चांदी (प्रति किलो): ₹2,50,280
कानपूर
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,52,550
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,39,838
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,14,758
चांदी (प्रति किलो): ₹2,50,180
लखनऊ
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,53,180
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,40,415
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,14,885
चांदी (प्रति किलो): ₹2,52,420
भोपाळ
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,53,310
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,40,534
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम): ₹1,14,983
चांदी (प्रति किलो): ₹2,52,620
मौल्यवान धातूंच्या किंमती केवळ देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून नसतात. जागतिक आर्थिक परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय राजकीय घडामोडी, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि व्याजदरांबाबतच्या अपेक्षा यांचाही त्यावर मोठा परिणाम होतो. अलीकडेच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य शांतता कराराच्या बातम्यांमुळे जागतिक बाजारातील गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन बदलल्याचे दिसून आले. परिणामी सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी असलेल्या मागणीत काही प्रमाणात बदल झाला असून त्याचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरांवरही दिसून येत आहे.
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सोने अजूनही सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानला जात आहे. त्यामुळे त्याची मागणी कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या उच्च किमती लक्षात घेता मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजारातील हालचालींचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. चांदीबाबत बोलायचे झाल्यास, अलीकडील तेजीनंतर आता किंमतींमध्ये काहीशी स्थिरता दिसून येत आहे. औद्योगिक मागणी आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा चांदीच्या दरांवर पुढील काळात महत्त्वाचा प्रभाव राहू शकतो.
म्हणूनच सोनं किंवा चांदी खरेदी अथवा गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर जागतिक घडामोडी, डॉलर निर्देशांक आणि कमोडिटी बाजारातील हालचालींवर लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.