/Gold Silver Price Crash: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण, MCX वर सोनं ₹1.50 लाखांवर; आजचे भाव किती?

Gold Silver Price Today 17 September 2026: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढ केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशांतर्गत कमोडिटी मार्केटमध्ये सोने आणि चांदीच्या दरावर दबाव दिसून आला. 17 सप्टेंबर 2026 रोजी Comex आणि MCX वर दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमती घसरल्या. सोन्याच्या दरात 1,500 रुपयांहून अधिक, तर चांदीच्या दरात 2,300 रुपयांहून अधिक घसरण नोंदवण्यात आली.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने 15-16 सप्टेंबर रोजी झालेल्या FOMC बैठकीत व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली. 2023 नंतर प्रथमच झालेल्या या वाढीनंतर व्याजदरांची लक्ष्य श्रेणी 3.75 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. अमेरिकेतील महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये वार्षिक आधारावर 3.4 टक्के राहिला होता, जो फेडच्या 2 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे. या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. त्याचा परिणाम देशांतर्गत कमोडिटी बाजारातही दिसून आला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील Comex वरील आकडेवारीनुसार, बातमी लिहिली जात असताना सोन्याचा भाव 1.47 टक्क्यांनी घसरून 4,322.80 डॉलर प्रति औंस झाला होता. त्याचवेळी चांदीच्या दरात 1.69 टक्क्यांची घसरण झाली असून, ती 63.820 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर ट्रेड करत होती.
देशांतर्गत बाजारातही सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी हालचाल झाली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज अर्थात MCX वर ऑक्टोबर डिलिव्हरीच्या सोन्याच्या दरात 1,533 रुपयांची घसरण झाली. यानंतर सोन्याचा भाव ₹1,50,937 प्रति 10 ग्रॅम या पातळीवर ट्रेड करताना दिसला. चांदीच्या दरातही घसरण झाली. MCX वर चांदीचा भाव 2,386 रुपयांनी कमी होऊन ₹2,32,400 प्रति किलोग्रॅम या पातळीवर पोहोचला.
देशांतर्गत बुलियन मार्केटमध्येही व्याजदरवाढीनंतर सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव दिसून आला. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात विविध कॅरेटच्या सोन्याचे आणि चांदीचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.
अमेरिकेतील व्याजदर, महागाई, डॉलरची हालचाल आणि जागतिक बाजारातील मागणी यांसारख्या घटकांचा सोने-चांदीच्या किमतींवर परिणाम होतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडीनुसार देशांतर्गत दरातही चढ-उतार होऊ शकतात. सोनं किंवा चांदी खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित सराफा बाजारातील ताजे दर आणि लागू शुल्क तपासणे महत्त्वाचे आहे.
टीप: वरील दर बातमी लिहिली जात असतानाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार आहेत. प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी दर, GST आणि मेकिंग चार्जेस यामुळे अंतिम किंमत वेगळी असू शकते.