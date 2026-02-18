Gold Price Today in India 18 February 2026 :चांदी एका झटक्यात 8,000 रुपयांनी महाग, सोन्याचीही चमक वाढली; जाणून घ्या आजचे दर

What are the Gold-Silver Rates Today: आज, 18 फेब्रुवारी, बुधवारला सोने आणि चांदीच्या किमतीत पुन्हा मोठी चढ-उतार दिसून आली आहे. सकाळी कमोडिटी मार्केट सुरू होताच दोन्ही कीमती धातूंच्या भावात वाढ झाली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर एप्रिल डिलीवरीसाठी सोने 10 ग्रॅमसाठी ₹2,082 (1.38%) वाढीसह ₹1,53,500 वर पोहोचले, तर मार्च डिलीवरीची चांदी 1 किलोसाठी ₹8,067 (3.53%) वाढीसह ₹2,36,850 वर गेली. सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणार्यांसाठी ही एक चांगली संधी मानली जात आहे, कारण हे भाव अजूनही त्यांच्या सर्वकालीन उच्चतम स्तरापेक्षा खाली आहेत. मात्र या अचानक वाढीमुळे अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे की, भाव पुन्हा नवीन रेकॉर्ड बनवतील की किंमती पुन्हा घसरतील?
दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोने 10 ग्रॅमसाठी ₹1,54,340, 22 कॅरेट सोने ₹1,41,490, तर 18 कॅरेट सोने ₹1,15,790 वर उपलब्ध आहे.
मुंबईमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,54,190, 22 कॅरेट ₹1,41,340 आणि 18 कॅरेट ₹1,15,640 आहे.
कोलकातामध्येही 24 कॅरेट सोने ₹1,54,190, 22 कॅरेट ₹1,41,340 आणि 18 कॅरेट ₹1,15,640 वर विकले जात आहे.
चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,56,210, 22 कॅरेट ₹1,43,190 आणि 18 कॅरेट ₹1,22,490 आहेत.
बेंगळुरूमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,54,190, 22 कॅरेट ₹1,41,340 आणि 18 कॅरेट ₹1,15,640 आहे.
हैदराबादमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,54,190, 22 कॅरेट ₹1,41,340 आणि 18 कॅरेट ₹1,15,640 विकले जात आहे.
लखनऊमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,54,340, 22 कॅरेट ₹1,41,490 आणि 18 कॅरेट ₹1,15,790 आहेत.
पटनामध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,54,240, 22 कॅरेट ₹1,41,390 आणि 18 कॅरेट ₹1,15,690 आहेत.
जयपूरमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,54,340, 22 कॅरेट ₹1,41,490 आणि 18 कॅरेट ₹1,15,790 आहे.
अहमदाबादमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,54,240, 22 कॅरेट ₹1,41,390 आणि 18 कॅरेट ₹1,15,690 विकले जात आहे.
MCX वर 5 मार्च 2026 एक्सपायरीसाठी चांदी एका झटक्यात ₹8,067 (3.53%) वाढीसह ₹2,36,850 प्रति किलोवर पोहोचली. सकाळी ही चांदी सुमारे ₹2,33,000 जवळ होती, तर 10:12 AM पर्यंत ती दिवसाच्या उच्चतम स्तराजवळ ₹2,36,870 वर ट्रेड झाली. सध्या बाजारात 'शॉर्ट कव्हरिंग' जोरात असल्यामुळे भावांना खाली गेलेला सपोर्ट मिळाला आहे.
सोनेही मागे नाही; 10 ग्रॅम एप्रिल डिलीवरीसाठी सोने ₹1,53,500 वर ट्रेड झाले, जे मागील बंद भावापेक्षा ₹2,082 जास्त आहे. सध्या बाजारात दोन्ही कीमती धातूंच्या दरात चढ-उतार सुरु आहेत आणि गुंतवणूकदारांनी काळजीपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
या परिस्थितीत गुंतवणूक करताना मार्केटच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.