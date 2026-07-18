/Gold-Silver Price Today: 18 जुलै 2026 रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात काय बदल? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या नवीन भाव

Gold- Silver Price Today 18 July 2026: आज सोनं किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 18 जुलै 2026 रोजी सराफा बाजाराने नवीन दर जाहीर केले असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली आणि डॉलरच्या विनिमय दराचा परिणाम भारतीय बाजारावरही दिसून येत आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे सुमारे ₹1.43 लाख, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1.07 लाखांच्या आसपास आहे. दुसरीकडे, चांदीचा दर प्रतिकिलो सुमारे ₹2.35 लाख इतका आहे. शहरानुसार कर आणि मेकिंग चार्जमुळे दरांमध्ये किरकोळ फरक असू शकतो.
लग्नसराई, सण-उत्सव किंवा वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी करायची असल्यास, आजचे दर पाहून आपल्या बजेटनुसार निर्णय घेऊ शकता. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करत असाल, तर बाजारातील चढ-उतार लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने खरेदी करणे अधिक योग्य मानले जाते. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या किंमती, डॉलरचा विनिमय दर आणि जागतिक घडामोडींमुळे पुढील काही दिवसांत दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता कायम आहे.