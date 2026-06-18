/Gold-Silver Price Today: सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीची चमकही उतरली; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा भाव

Gold-Silver Price Today on 18 June 2026: सोन्या-चांदीच्या बाजारात आजही नरमाईचे वातावरण कायम राहिले. सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण नोंदवली गेली असून, दोन दिवस स्थिर राहिल्यानंतर चांदीचे दरही खाली आले आहेत. त्यामुळे दागिने खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी मानली जात आहे. गेल्या तीन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹440 ची घट झाली आहे, तर 22 कॅरेट सोनं जवळपास ₹410 ने स्वस्त झाले आहे. याआधी 15 जून रोजी सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली होती. त्यानंतरही बाजारातील दबाव कायम राहिल्याने आज पुन्हा दर कमी झाले आहेत.
दिल्लीसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली असून, २२ कॅरेट सोन्याचे भावही खाली आले आहेत. मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये सोन्याचे दर जवळपास समान पातळीवर आहेत, तर चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर इतर शहरांच्या तुलनेत अधिक आहेत.
दिल्ली
24 कॅरेट: ₹1,51,240
22 कॅरेट: ₹1,38,640
18 कॅरेट: ₹1,13,460
मुंबई
24 कॅरेट: ₹1,51,090
22 कॅरेट: ₹1,38,490
18 कॅरेट: ₹1,13,310
कोलकाता
24 कॅरेट: ₹1,51,090
22 कॅरेट: ₹1,38,490
18 कॅरेट: ₹1,13,310
चेन्नई
24 कॅरेट: ₹1,53,050
22 कॅरेट: ₹1,40,290
18 कॅरेट: ₹1,17,490
बंगळुरू
24 कॅरेट: ₹1,51,090
22 कॅरेट: ₹1,38,490
18 कॅरेट: ₹1,13,310
हैदराबाद
24 कॅरेट: ₹1,51,090
22 कॅरेट: ₹1,38,490
18 कॅरेट: ₹1,13,310
लखनऊ
24 कॅरेट: ₹1,51,240
22 कॅरेट: ₹1,38,640
18 कॅरेट: ₹1,13,460
पटना
24 कॅरेट: ₹1,51,140
22 कॅरेट: ₹1,38,540
18 कॅरेट: ₹1,13,360
जयपूर
24 कॅरेट: ₹1,51,240
22 कॅरेट: ₹1,38,640
18 कॅरेट: ₹1,13,460
अहमदाबाद
24 कॅरेट: ₹1,51,140
22 कॅरेट: ₹1,38,540
18 कॅरेट: ₹1,13,360
दोन दिवस दर स्थिर राहिल्यानंतर चांदीच्या किंमतीत आज घसरण झाली. प्रति किलो चांदीच्या दरात ₹१०० ची घट झाली आहे. दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता येथे चांदीचा भाव ₹२,६४,९०० प्रति किलोवर आला आहे. तर चेन्नईमध्ये चांदीचा दर ₹२,७४,९०० प्रति किलो असून, देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये तो सर्वाधिक आहे.
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, रुपयाची मजबूत स्थिती आणि शेअर बाजारातील सकारात्मक वातावरणामुळे गुंतवणूकदारांचा कल सुरक्षित गुंतवणुकीऐवजी इक्विटी बाजाराकडे वाढला आहे. यामुळे सोन्या-चांदीच्या मागणीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला आहे. याशिवाय अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्रस्तावित शांतता करारावर जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे. या चर्चेत सकारात्मक प्रगती झाल्यास भू-राजकीय तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या मागणीवर होऊ शकतो. मात्र, चर्चेत अडथळे निर्माण झाल्यास किंवा तणाव वाढल्यास गुंतवणूकदार पुन्हा सोन्या-चांदीकडे वळू शकतात.
त्यामुळे आगामी काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि आर्थिक संकेतांवर सोन्या-चांदीच्या किंमतींची दिशा अवलंबून राहणार आहे.