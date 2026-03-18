Gold Silver Price Today: गुढी पाडव्याच्या आधी सोने-चांदी स्वस्त! जाणून घ्या 24K, 22K, 18K चे नवीन दर

Gold Price Today in India 18 March 2026: 18 मार्च रोजी सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण दिसून आली असून चांदीचे भाव  27,000 रुपयांनी घसरले आहेत. ज्यांनी जास्त भावाने खरेदी केली होती त्यांना मोठे नुकसान झाले. परंतु आता तुम्हाला खरेदीची चांगलीच संधी आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 18, 2026, 02:25 PM IST
What are the Gold-Silver Rates Today: 18 मार्च रोजी सकाळच्या व्यवहारात MCX वर सोन्याच्या किमतीत घट दिसून आली. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या आगामी धोरणात्मक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ही घसरण झाली. मात्र, जागतिक तणाव आणि वाढत्या महागाईच्या चिंतेमुळे सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण होण्यापासून काही प्रमाणात आधार मिळाला आहे. देशांतर्गत सराफा बाजारातही काल वाढ झाल्यानंतर आज सोन्याच्या दरात किंचित कमी झाली आहे. सध्या भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹15,775 आहे, जो कालच्या तुलनेत ₹33 ने कमी आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,460 प्रति ग्रॅम असून त्यात ₹30 ची घट झाली आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹11,831 प्रति ग्रॅम आहे, जो कालच्या तुलनेत ₹25 ने स्वस्त झाला आहे. 10 ग्रॅम प्रमाणात पाहिले तर 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,57,750 झाली असून त्यात ₹330 ची घट झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,44,600 प्रति 10 ग्रॅम असून ₹300 ने कमी झाला आहे.

MCX वर सकाळी सुमारे 9:15 वाजता गोल्ड एप्रिल वायदा 0.21% घसरून ₹1,55,662 प्रति 10 ग्रॅमवर होता. तर सिल्व्हर मे वायदा 0.76% घसरून ₹2,51,200 प्रति किलोवर पोहोचला होता. तज्ञांच्या मते, अमेरिकेची फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदरात बदल न करण्याची शक्यता आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली असून त्यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

महत्त्वाच्या शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम):

मुंबई: 24K – ₹1,58,080 | 22K – ₹1,44,900 | 18K – ₹1,18,560

दिल्ली: 24K – ₹1,58,230 | 22K – ₹1,45,050 | 18K – ₹1,18,710

चेन्नई: 24K – ₹1,59,810 | 22K – ₹1,46,490 | 18K – ₹1,23,290

कोलकाता: 24K – ₹1,58,080 | 22K – ₹1,44,900 | 18K – ₹1,18,560

पुणे: 24K – ₹1,58,080 | 22K – ₹1,44,900 | 18K – ₹1,18,560

हैदराबाद: 24K – ₹1,58,090 | 22K – ₹1,44,910 | 18K – ₹1,18,570

इतर शहरांमध्येही साधारण याच पातळीवर दर नोंदवले गेले आहेत, थोड्याफार फरकासह.

एकूणच, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या अपेक्षेमुळे सध्या सोन्याच्या बाजारात चढ-उतार सुरू आहेत.

चांदीचा दर (प्रति 1 किलो)

मुंबई – ₹2,95,000

दिल्ली – ₹2,95,000

कोलकाता – ₹2,95,000

पुणे – ₹2,95,000

अहमदाबाद – ₹3,15,100

बंगळुरू – ₹3,15,100

चेन्नई – ₹3,14,900

हैदराबाद – ₹3,14,900

केरळ – ₹3,14,900

वडोदरा – ₹3,15,100

 मुंबई, दिल्ली, कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये दर जवळपास समान असतात, तर दक्षिण भारतातील शहरांमध्ये (चेन्नई, हैदराबाद, केरळ) मागणी आणि स्थानिक करांमुळे थोडा फरक दिसतो.

इतर प्रमाणातील दर

10 ग्रॅम: ₹2,950 – ₹3,150

100 ग्रॅम: ₹29,500 – ₹31,500

1 किलो: ₹2.95 लाख – ₹3.15 लाख

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

