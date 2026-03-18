Gold Silver Price Today: गुढी पाडव्याच्या आधी सोने-चांदी स्वस्त! जाणून घ्या 24K, 22K, 18K चे नवीन दर

What are the Gold-Silver Rates Today: 18 मार्च रोजी सकाळच्या व्यवहारात MCX वर सोन्याच्या किमतीत घट दिसून आली. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या आगामी धोरणात्मक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ही घसरण झाली. मात्र, जागतिक तणाव आणि वाढत्या महागाईच्या चिंतेमुळे सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण होण्यापासून काही प्रमाणात आधार मिळाला आहे. देशांतर्गत सराफा बाजारातही काल वाढ झाल्यानंतर आज सोन्याच्या दरात किंचित कमी झाली आहे. सध्या भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹15,775 आहे, जो कालच्या तुलनेत ₹33 ने कमी आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,460 प्रति ग्रॅम असून त्यात ₹30 ची घट झाली आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹11,831 प्रति ग्रॅम आहे, जो कालच्या तुलनेत ₹25 ने स्वस्त झाला आहे. 10 ग्रॅम प्रमाणात पाहिले तर 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,57,750 झाली असून त्यात ₹330 ची घट झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,44,600 प्रति 10 ग्रॅम असून ₹300 ने कमी झाला आहे.
MCX वर सकाळी सुमारे 9:15 वाजता गोल्ड एप्रिल वायदा 0.21% घसरून ₹1,55,662 प्रति 10 ग्रॅमवर होता. तर सिल्व्हर मे वायदा 0.76% घसरून ₹2,51,200 प्रति किलोवर पोहोचला होता. तज्ञांच्या मते, अमेरिकेची फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदरात बदल न करण्याची शक्यता आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली असून त्यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
मुंबई: 24K – ₹1,58,080 | 22K – ₹1,44,900 | 18K – ₹1,18,560
दिल्ली: 24K – ₹1,58,230 | 22K – ₹1,45,050 | 18K – ₹1,18,710
चेन्नई: 24K – ₹1,59,810 | 22K – ₹1,46,490 | 18K – ₹1,23,290
कोलकाता: 24K – ₹1,58,080 | 22K – ₹1,44,900 | 18K – ₹1,18,560
पुणे: 24K – ₹1,58,080 | 22K – ₹1,44,900 | 18K – ₹1,18,560
हैदराबाद: 24K – ₹1,58,090 | 22K – ₹1,44,910 | 18K – ₹1,18,570
इतर शहरांमध्येही साधारण याच पातळीवर दर नोंदवले गेले आहेत, थोड्याफार फरकासह.
एकूणच, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या अपेक्षेमुळे सध्या सोन्याच्या बाजारात चढ-उतार सुरू आहेत.
मुंबई – ₹2,95,000
दिल्ली – ₹2,95,000
कोलकाता – ₹2,95,000
पुणे – ₹2,95,000
अहमदाबाद – ₹3,15,100
बंगळुरू – ₹3,15,100
चेन्नई – ₹3,14,900
हैदराबाद – ₹3,14,900
केरळ – ₹3,14,900
वडोदरा – ₹3,15,100
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये दर जवळपास समान असतात, तर दक्षिण भारतातील शहरांमध्ये (चेन्नई, हैदराबाद, केरळ) मागणी आणि स्थानिक करांमुळे थोडा फरक दिसतो.
10 ग्रॅम: ₹2,950 – ₹3,150
100 ग्रॅम: ₹29,500 – ₹31,500
1 किलो: ₹2.95 लाख – ₹3.15 लाख