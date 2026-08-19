/Gold-Silver Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोने-चांदी घसरली! चांदीत 2,300 रुपयांची मोठी घसरण; जाणून घ्या लेटेस्ट दर

Gold Silver Price Today, 19 August 2026: आज 19 ऑगस्ट रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण पाहायला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दोन्ही मौल्यवान धातूंवर दबाव कायम आहे. अमेरिकन बॉन्ड यिल्डमध्ये झालेली वाढ आणि कच्च्या तेलाच्या चढलेल्या किमती यामुळे सोन्याच्या दरावर परिणाम झाला आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीच्या मिनिट्सकडे लागले आहे. त्यातून भविष्यातील व्याजदरांबाबत काही संकेत मिळण्याची शक्यता आहे.
19 ऑगस्ट रोजी सोन्याचा भाव सलग दुसऱ्या दिवशी घसरून ₹1,54,166 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. त्याचवेळी MCX वर चांदीच्या दरात ₹2,349 ची घसरण झाली असून ती ₹2,30,070 प्रति किलो या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्या-चांदीवर दबाव आहे. सोन्याचा भाव 0.37 टक्क्यांनी घसरून 4,403 डॉलर प्रति औंस झाला आहे. तर चांदीच्या दरात 1 टक्क्यांहून अधिक घसरण होऊन ती 62.895 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत आहे.
सोन्याच्या दरातील घसरणीमागे अमेरिकन बॉन्ड यिल्डमध्ये झालेली वाढ हे एक महत्त्वाचं कारण मानलं जात आहे. याशिवाय अमेरिका-इराण तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे महागाईबाबतची चिंता वाढली असून त्याचाही सोन्याच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे.
चांदीचा देशभरातील दर ₹245 प्रति ग्रॅम, म्हणजेच ₹2,45,000 प्रति किलो इतका असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मागणीमुळे चांदीला सध्या काही प्रमाणात आधार मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांतील दर पाहिल्यास, 10 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव 10 ग्रॅमसाठी ₹2,450, 100 ग्रॅमसाठी ₹24,500 आणि 1 किलोसाठी ₹2,45,000 होता. 11 ऑगस्ट रोजी चांदीच्या दरात वाढ होऊन किलोमागे भाव ₹2,55,000 झाला. म्हणजेच एका दिवसात ₹10,000 ची वाढ झाली. 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी हा दर कायम राहिला. त्यानंतर 14 ऑगस्ट रोजी चांदी ₹5,000 ने स्वस्त होऊन ₹2,50,000 प्रति किलो झाली. 15 ते 18 ऑगस्टदरम्यान दरात कोणताही बदल झाला नाही.
( टीप: सोन्या-चांदीचे दर बाजारातील परिस्थितीनुसार दिवसभरात बदलू शकतात. दागिने खरेदी करताना मेकिंग चार्ज, GST आणि इतर शुल्कांमुळे अंतिम किंमत वरील दरांपेक्षा वेगळी असू शकते.)
अमेरिका, जपान आणि जर्मनीमध्ये दीर्घकालीन कर्जावरील व्याजदर अनेक वर्षांच्या उच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. सोन्यावर कोणताही व्याज परतावा मिळत नसल्याने व्याजदर वाढल्यास सोन्यावरील गुंतवणुकीचा आकर्षण तुलनेने कमी होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीही सोन्यासाठी नकारात्मक ठरत आहेत. तेल महागल्याने महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेत लवकर व्याजदर कपात होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते आणि त्याचा दबाव सोन्यावर येऊ शकतो.
मात्र, बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते सोन्याबाबत दीर्घकालीन दृष्टीकोन अजूनही सकारात्मक आहे. त्यामुळे आगामी काळात सोन्याच्या दरात चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता आहे.