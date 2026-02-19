Gold Price Today in India 19 February 2026 : सोन्याची घसरण, चांदीच्या भावातही मंदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

What are the Gold-Silver Rates Today: डॉलर मजबूत होणे आणि जागतिक पातळीवरील तणाव काहीसा ओसरल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर मौल्यवान धातूंवर दबाव वाढला आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर आज सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली, तर चांदीच्या किमती सलग चौथ्या दिवशी कमी झाल्या आहेत. मागील चार दिवसांत चांदी तब्बल ₹20,100 प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे. 19 फेब्रुवारीपूर्वी राजधानीत 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात ₹3,550 तर 22 कॅरेटमध्ये ₹3,250 ची मोठी घट झाली होती. आज पुन्हा प्रति 10 ग्रॅम ₹10 ची किरकोळ घसरण नोंदवली गेली आहे.
नवी दिल्ली: ₹1,54,340 | ₹1,41,490 | ₹1,15,790
मुंबई: ₹1,54,190 | ₹1,41,340 | ₹1,15,640
कोलकाता: ₹1,54,190 | ₹1,41,340 | ₹1,15,640
चेन्नई: ₹1,55,230 | ₹1,42,290 | ₹1,21,790
बंगळुरू: ₹1,54,190 | ₹1,41,340 | ₹1,15,640
हैदराबाद: ₹1,54,190 | ₹1,41,340 | ₹1,15,640
लखनऊ: ₹1,54,340 | ₹1,41,490 | ₹1,15,790
पटना: ₹1,54,240 | ₹1,41,390 | ₹1,15,690
जयपूर: ₹1,54,340 | ₹1,41,490 | ₹1,15,790
अहमदाबाद: ₹1,54,240 | ₹1,41,390 | ₹1,15,690
दिल्ली आणि मुंबईतील बुलियन बाजारात चांदीत आज ₹100 ची किरकोळ घट झाली असून दर ₹2,54,000 प्रति किलोच्या आसपास व्यवहार करत आहेत. मात्र MCX वायदा बाजारात 19 फेब्रुवारीला चांदी किंचित वाढीसह ₹2,47,840 प्रति किलोवर उघडली, जी मागील बंद भावापेक्षा सुमारे 0.12% जास्त आहे.
नवी दिल्ली – ₹2,54,900
मुंबई – ₹2,54,900
अहमदाबाद – ₹2,54,900
चेन्नई – ₹2,59,900
कोलकाता – ₹2,54,900
हैदराबाद – ₹2,54,900
जयपूर – ₹2,54,900
भोपाल – ₹2,54,900
लखनऊ – ₹2,54,900
चंदीगड – ₹2,54,900
सध्या जागतिक संकेत, डॉलरची हालचाल आणि गुंतवणूकदारांचा कल यामुळे बाजारात अस्थिरता वाढलेली दिसत आहे. गुंतवणूक किंवा खरेदीपूर्वी दरांची खात्री करूनच निर्णय घेणे योग्य ठरेल.