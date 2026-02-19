English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारत
  • Gold Price Today in India 19 February 2026 : सोन्याची घसरण, चांदीच्या भावातही मंदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Price Today in India 19 February 2026 : सोन्याची घसरण, चांदीच्या भावातही मंदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Price Today in India 19 February 2026: रोज सकाळी 6 वाजता ताजे दर अपडेट होत असतात. प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे आणि चांदीचे दर तपासा.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 19, 2026, 10:52 AM IST
Gold Price Today in India 19 February 2026 : सोन्याची घसरण, चांदीच्या भावातही मंदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर
Gold Silver Price Today 19 February Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Sone Chandi Aaj Cha Bhav Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: डॉलर मजबूत होणे आणि जागतिक पातळीवरील तणाव काहीसा ओसरल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर मौल्यवान धातूंवर दबाव वाढला आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर आज सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली, तर चांदीच्या किमती सलग चौथ्या दिवशी कमी झाल्या आहेत. मागील चार दिवसांत चांदी तब्बल ₹20,100 प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे. 19 फेब्रुवारीपूर्वी राजधानीत 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात ₹3,550 तर 22 कॅरेटमध्ये ₹3,250 ची मोठी घट झाली होती. आज पुन्हा प्रति 10 ग्रॅम ₹10 ची किरकोळ घसरण नोंदवली गेली आहे.

प्रमुख शहरांतील 10 ग्रॅम सोन्याचे दर (24K | 22K | 18K)

नवी दिल्ली: ₹1,54,340 | ₹1,41,490 | ₹1,15,790

मुंबई: ₹1,54,190 | ₹1,41,340 | ₹1,15,640

कोलकाता: ₹1,54,190 | ₹1,41,340 | ₹1,15,640

चेन्नई: ₹1,55,230 | ₹1,42,290 | ₹1,21,790

बंगळुरू: ₹1,54,190 | ₹1,41,340 | ₹1,15,640

हैदराबाद: ₹1,54,190 | ₹1,41,340 | ₹1,15,640

लखनऊ: ₹1,54,340 | ₹1,41,490 | ₹1,15,790

पटना: ₹1,54,240 | ₹1,41,390 | ₹1,15,690

जयपूर: ₹1,54,340 | ₹1,41,490 | ₹1,15,790

अहमदाबाद: ₹1,54,240 | ₹1,41,390 | ₹1,15,690

चांदीचे दर: मोठ्या शहरांमध्ये काय स्थिती?

दिल्ली आणि मुंबईतील बुलियन बाजारात चांदीत आज ₹100 ची किरकोळ घट झाली असून दर ₹2,54,000 प्रति किलोच्या आसपास व्यवहार करत आहेत. मात्र MCX वायदा बाजारात 19 फेब्रुवारीला चांदी किंचित वाढीसह ₹2,47,840 प्रति किलोवर उघडली, जी मागील बंद भावापेक्षा सुमारे 0.12% जास्त आहे.

शहरनिहाय चांदी (प्रति किलो)

नवी दिल्ली – ₹2,54,900

मुंबई – ₹2,54,900

अहमदाबाद – ₹2,54,900

चेन्नई – ₹2,59,900

कोलकाता – ₹2,54,900

हैदराबाद – ₹2,54,900

जयपूर – ₹2,54,900

भोपाल – ₹2,54,900

लखनऊ – ₹2,54,900

चंदीगड – ₹2,54,900

सध्या जागतिक संकेत, डॉलरची हालचाल आणि गुंतवणूकदारांचा कल यामुळे बाजारात अस्थिरता वाढलेली दिसत आहे. गुंतवणूक किंवा खरेदीपूर्वी दरांची खात्री करूनच निर्णय घेणे योग्य ठरेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

