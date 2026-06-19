/Gold Rate Today: चांदीच्या दरात 8,000 रुपयांची घसरण तर सोनेही 3,000 रुपयांनी झाले स्वस्त; जाणून घ्या आजचे तुमच्या शहरातील दर

Gold Silver Price Today on 19 june 2026: मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस दिलासादायक ठरला आहे. देशांतर्गत वायदे बाजारासह सराफा बाजारातही सोने आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठी घसरण नोंदवली गेली. चांदीच्या दरात तब्बल ₹8,000 पर्यंत घट झाली असून सोन्याच्याही किंमती हजारो रुपयांनी खाली आल्या आहेत.
एमसीएक्सवरील सुरुवातीच्या व्यवहारात चांदीच्या किंमतींवर दबाव दिसून आला. मागील सत्रात उच्चांकावर बंद झालेली चांदी आज मोठ्या घसरणीसह व्यवहार करत होती. सकाळच्या सत्रात चांदीच्या दरात जवळपास ₹8,000 ची घसरण झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष या बाजाराकडे वेधले गेले.
चांदीप्रमाणेच सोन्याच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. एमसीएक्सवर सोन्याचा भाव सुरुवातीच्या व्यवहारात सुमारे ₹3,000 पर्यंत खाली आला. त्यामुळे अलीकडील उच्च स्तरांवरून सोन्याच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली.
अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेने (फेडरल रिझर्व्ह) यंदाच्या अखेरीस व्याजदर वाढीचे संकेत दिल्याने जागतिक कमोडिटी बाजारावर परिणाम झाला आहे. व्याजदर वाढीच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीतील काही पोझिशन्स कमी केल्याने सोने आणि चांदीच्या किंमतींवर दबाव निर्माण झाला.
वायदे बाजारासोबतच सराफा बाजारातही सोन्या-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठी घट झाली आहे. 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹3,650 ने कमी झाला असून 22 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीतही ₹3,000 पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. दुसरीकडे, चांदीचा भाव तब्बल ₹10,000 ने घसरून ₹2.50 लाख प्रति किलोच्या पातळीवर आला आहे.
सणासुदीचा हंगाम आणि लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही घसरण महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि व्याजदरांबाबतच्या पुढील संकेतांवर आगामी काळातील दर अवलंबून राहणार आहेत.