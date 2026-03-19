Gold and Silver Rate Today: चांदीच्या दरात तब्बल 34,000 ची घसरण तर सोनेही हजारोंच्या झाले स्वस्त! इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना फायदा?

What are the Gold-Silver Rates Today: जगावर एखादं संकट आलं की पाहिलं सोने-चांदीच्या दराकडे बघितलं जातं. अशावेळी या मौल्यवान धातूंची चमक वाढते. पण गेल्या काही दिवसात वेगळंच बघयाला मिळालं आहे. गेल्या काही काळापासून दर खाली जाताना दिसत आहेत. थोडी का घसरण असेना दरात घसरण दिसत आहे. असंच आज सोन्या-चांदीच्या बाजारात मोठी आणि अनपेक्षित घसरण पाहायला मिळाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. साधारणपणे जागतिक पातळीवर तणाव निर्माण झाला की सोनं आणि चांदी या सुरक्षित गुंतवणुकीच्या पर्यायांकडे लोक वळतात, त्यामुळे त्यांच्या किंमती वाढतात. मात्र आज याच्या अगदी उलट चित्र दिसून आले.
एमसीएक्सवर चांदीच्या दरात तब्बल सुमारे ₹34,000 प्रति किलोची घसरण झाली. तर सोन्याच्या किंमतीतही जवळपास ₹12,000 ची घट नोंदवली गेली. या तीव्र घसरणीमुळे दोन्ही धातूंमध्ये लोअर सर्किट लागू झालं, म्हणजेच बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्रीचा दबाव निर्माण झाला होता.
जागतिक परिस्थितीकडे पाहिल्यास, अमेरिका आणि इस्रायलमधील तणाव वाढत असून त्याचा परिणाम इतर बाजारांवरही झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली, तर शेअर बाजारात घसरण झाली. अशा वेळी सामान्यतः सोनं-चांदीला मागणी वाढते, पण यावेळी वेगळं चित्र दिसलं.यामागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय. या निर्णयामुळे डॉलर मजबूत झाला आणि गुंतवणूकदारांनी सोनं-चांदीऐवजी इतर पर्यायांकडे वळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे या मौल्यवान धातूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली.
चांदीच्या दरांचा विचार केल्यास, 5 मे डिलिव्हरीचा भाव मागील सत्रात सुमारे ₹2,48,194 प्रति किलो होता. आज तो ₹2,45,000 वर उघडला आणि दिवसभरात सतत घसरत जाऊन सुमारे ₹2,14,212 पर्यंत खाली आला, म्हणजेच सुमारे 13 टक्क्यांची घसरण झाली.
सोन्याच्या बाबतीत, 2 एप्रिल डिलिव्हरीचं सोनं मागील सत्रात ₹1,53,025 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झालं होतं. आज ते ₹1,51,941 वर उघडलं आणि व्यवहारादरम्यान सुमारे ₹1,41,121 पर्यंत खाली आलं. शेवटी ते सुमारे ₹1,43,259 वर व्यवहार करत होतं, म्हणजेच जवळपास 7 टक्क्यांची घट झाली. एकूणच, जागतिक तणाव, व्याजदरांवरील निर्णय आणि गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या धोरणांमुळे आज सोनं-चांदीच्या बाजारात मोठी अस्थिरता आणि घसरण पाहायला मिळाली.