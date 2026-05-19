/Gold Silver Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण, मात्र चांदीने पुन्हा घेतली झेप; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Rate Today May 19, 2026: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याची चमक फिकी पडली आहे, तर चांदी महाग झाली आहे. देशभरातील प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे आणि चांदीचे भाव जाणून घ्या.
Gold Silver Rate Today In India: देशातील सराफा बाजारात आज सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मिश्र चित्र पाहायला मिळाले. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किमतीत किंचित घसरण झाली असली तरी चांदीच्या दरात मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे लक्ष पुन्हा मौल्यवान धातूंकडे वळले आहे. आज १९ मे रोजी २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम १० रुपयांची घसरण झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोनं तब्बल ₹७१० ने स्वस्त झाले आहे, तर २२ कॅरेट सोन्यात ₹६६० ची घट झाली आहे. दुसरीकडे, चांदीने मात्र जोरदार उसळी घेतली असून गेल्या दोन दिवसांत प्रति किलो ₹१०,१०० पर्यंत वाढ झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, अमेरिके-इराण संबंधांबाबतची अनिश्चितता आणि बॉण्ड यिल्डमध्ये झालेली वाढ यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तसेच सरकारने मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याचा परिणामही बाजारावर दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, काही प्रकारच्या चांदीला ‘फ्री इम्पोर्ट’ यादीतून हटवून ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी परवानगीशिवाय चांदी आयात करणे कठीण होणार असून याचाही परिणाम चांदीच्या वाढत्या दरांवर होत असल्याचे मानले जात आहे.
दिल्ली –
24 कॅरेट : ₹1,56,360
22 कॅरेट : ₹1,43,340
18 कॅरेट : ₹1,17,310
मुंबई –
24 कॅरेट : ₹1,56,210
22 कॅरेट : ₹1,43,190
18 कॅरेट : ₹1,17,160
कोलकाता –
24 कॅरेट : ₹1,56,210
22 कॅरेट : ₹1,43,190
18 कॅरेट : ₹1,17,160
चेन्नई –
24 कॅरेट : ₹1,60,090
22 कॅरेट : ₹1,47,490
18 कॅरेट : ₹1,23,090
बेंगळुरू –
24 कॅरेट : ₹1,56,210
22 कॅरेट : ₹1,43,190
18 कॅरेट : ₹1,17,160
हैदराबाद –
24 कॅरेट : ₹1,56,210
22 कॅरेट : ₹1,43,190
18 कॅरेट : ₹1,17,160
लखनऊ –
24 कॅरेट : ₹1,56,360
22 कॅरेट : ₹1,43,340
18 कॅरेट : ₹1,17,310
पटना –
24 कॅरेट : ₹1,56,260
22 कॅरेट : ₹1,43,240
18 कॅरेट : ₹1,17,210
जयपूर –
24 कॅरेट : ₹1,56,360
22 कॅरेट : ₹1,43,340
18 कॅरेट : ₹1,17,310
अहमदाबाद –
24 कॅरेट : ₹1,56,260
22 कॅरेट : ₹1,43,240
18 कॅरेट : ₹1,17,210
गेल्या काही दिवसांत मोठी घसरण झाल्यानंतर आता चांदीच्या दरात पुन्हा वाढ दिसून येत आहे. दिल्लीमध्ये आज चांदीचा दर प्रति किलो ₹२,९०,१०० वर पोहोचला असून एका दिवसात ₹१०० ची वाढ झाली आहे. मुंबई आणि कोलकात्यातही चांदी याच दराने विकली जात आहे. मात्र, चेन्नईमध्ये चांदीचे दर सर्वाधिक असून प्रति किलो ₹३,००,१०० इतकी किंमत नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये सर्वात महाग चांदी चेन्नईत विकली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, आगामी लग्नसराईचा हंगाम आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेता सोन्या-चांदीच्या दरात पुढील काही दिवसांत आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.