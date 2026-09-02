/Gold Silver Price Today: सोनं 1.49 लाखांवर, चांदीही घसरून 2.32 लाख रुपयांवर; जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today 2 Sept 2026: सोने आणि चांदीच्या दरातील घसरण आजही कायम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारासोबतच देशांतर्गत कमोडिटी मार्केटमध्येही मौल्यवान धातूंच्या किमती खाली आल्या आहेत. त्यामुळे सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आजचे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज, २ सप्टेंबर रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी हालचाल पाहायला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दबावाचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही झाला असून, MCX वर सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली आहे. चांदीच्या दरातही कमजोरी दिसून आली.
जागतिक बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरावर दबाव कायम आहे. Comex वर सोन्याच्या दरात सुमारे 1.28 टक्क्यांची घसरण झाली असून, सोन्याचा भाव $4,340.20 प्रति औंस इतका खाली आला आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या किमतीतही मोठी घसरण झाली. Comex वर चांदी सुमारे 1.78 टक्क्यांनी घसरून $64.250 प्रति औंस या पातळीवर व्यवहार करताना दिसली. जागतिक बाजारातील ही घसरण देशांतर्गत बुलियन मार्केटसाठीही महत्त्वाची मानली जात आहे.
देशांतर्गत बाजारातही सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आज कमजोरी दिसून आली. MCX वर सोन्याचा भाव ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास व्यवहार करताना दिसला. चांदीच्या दरातही घसरण झाली असून, तिचा भाव ₹2.32 लाख प्रति किलोच्या आसपास पोहोचला आहे.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज म्हणजेच MCX वर सोन्याच्या दरात सुमारे ₹1,825 ची घसरण झाली. त्यानंतर सोन्याचा भाव ₹1,49,904 प्रति 10 ग्रॅम या पातळीवर व्यवहार करताना दिसला. चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली. सकाळी सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास चांदी ₹3,240 ने स्वस्त होऊन ₹2,32,201 प्रति किलो या पातळीवर पोहोचली.
ग्राहकांना दागिने खरेदी करण्यापूर्वी सोन्याचा शुद्धतेनुसार दर तपासणे आवश्यक आहे. उपलब्ध माहितीनुसार:
सोन्याच्या किमतींमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, डॉलरची स्थिती, व्याजदर आणि देशांतर्गत मागणी यांसारख्या अनेक घटकांचा सोन्या-चांदीच्या किमतींवर परिणाम होतो. त्यामुळे दागिने खरेदी करण्यापूर्वी आजचा सोन्याचा दर, चांदीचा भाव तसेच दागिन्यांवरील मेकिंग चार्ज आणि इतर कर यांची माहिती घेणे फायदेशीर ठरेल.