/Gold-Silver Price: सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ; 1 किलो चांदी आणि 10 ग्रॅम सोन्याचे दर तपासा

Gold-Silver Price Today: गेल्या दोन दिवसांपासून घसरणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या दरांनी आता पुन्हा जोरदार उसळी घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केटपासून देशांतर्गत बाजारापर्यंत मौल्यवान धातूंच्या दरात तेजी दिसून येत आहे. त्यामुळे सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 20 ऑगस्ट 2026 रोजी MCX वर सोन्याचा भाव 0.26 टक्क्यांच्या वाढीसह 1,58,404 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात 1.41 टक्क्यांची वाढ झाली असून ती 2,40,221 रुपये प्रति किलो झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्या-चांदीच्या दरात तेजी कायम आहे. COMEX वर सोन्याचा भाव 0.09 टक्क्यांनी वाढून 4,549.40 डॉलर प्रति औंस, तर चांदीचा दर 2.07 टक्क्यांनी वाढून 67.190 डॉलर प्रति औंस झाला. Bullions.co.in नुसार, 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1,58,390 रुपये, तर एक किलो चांदीचा दर 2,37,840 रुपये आहे.
मागील व्यवहार सत्रात सोन्याचा दर 1,58,078 रुपये प्रति 10 ग्रॅम या पातळीवर बंद झाला होता. चांदीचा भाव 2,36,780 रुपये प्रति किलो होता. मागील रात्रीच्या व्यवहारात MCX वर सोन्याच्या दरात सुमारे 3,861 रुपयांची वाढ झाली. चांदीनेही जबरदस्त तेजी दाखवत जवळपास 4,610 रुपयांची वाढ नोंदवली. आजच्या व्यवहारातही चांदीच्या दरात सुमारे 4,000 रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकी ट्रेझरी यील्डमध्ये झालेली मोठी घसरण सोन्याच्या दरासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. मागील व्यवहार सत्रात सोन्याच्या किंमतीत जवळपास 4 टक्क्यांची वाढ झाली होती. याशिवाय अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या जुलै महिन्यातील बैठकीचे मिनिट्सही चर्चेत आहेत. काही सदस्यांनी व्याजदर वाढवण्याच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचे त्यातून समोर आले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळेही बाजारात अनिश्चितता कायम आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेल्या चढ-उताराचा परिणामही मौल्यवान धातूंच्या बाजारावर होत आहे.
दिल्लीमध्ये आज सोन्या-चांदीचा भाव
मुंबईतील सोन्या-चांदीचे दर
चेन्नईतील आजचा सोन्या-चांदीचा भाव
पाटणामध्ये सोन्या-चांदीचा भाव
वर दिलेल्या सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये GST आणि मेकिंग चार्जचा समावेश नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी करताना तुम्हाला यापेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागू शकते. सोनं किंवा चांदी खरेदी करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील सराफा बाजारात लागू असलेला ताजा दर नक्की तपासा.