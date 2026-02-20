English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  Gold Silver Price Today, 20 February 2026: बाजार उघडताच चांदी 2,500 रुपयांनी महागली, सोन्याचे दरही वधारले! जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Price Today, 20 February 2026: बाजार उघडताच चांदी 2,500 रुपयांनी महागली, सोन्याचे दरही वधारले! जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Price Today in India 20 February 2026: आज सोने आणि चांदीच्या किमती वाढत आहेत. बाजार उघडताच MCX वर चांदीच्या किमती जवळपास 2,500  ने वाढल्या, तर सोन्याचे भावही वाढले. सोने आणि चांदीच्या आजच्या किमती काय आहेत ते जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 20, 2026, 10:43 AM IST
What are the Gold-Silver Rates Today:  20 फेब्रुवारी 2026 रोजी सोनं आणि चांदीच्या भावात बाजार सुरू होताच मोठी वाढ दिसली. एमसीएक्सवर चांदीच्या किंमती बाजार खुलताच सुमारे 2,500 रुपये वाढून 2,43,850 रुपये प्रति किलोवर पोहोचल्या, तर सोने सुमारे 500 रुपये महागून 1,55,277 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यापार करत होते. 5 मार्च डिलीवरीसाठीची चांदी मागील सत्रात 2,41,393 रुपये प्रति किलोवर बंद झाली होती, तर आज 2,43,874 रुपयांच्या किंमतीसह बाजार खुलला. सकाळी 9.05 वाजता ही चांदी 1.02% वाढीसह ट्रेड करत होती. 2 एप्रिल डिलीवरीसाठी सोने मागील सत्रात 1,54,819 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले होते. आज त्याची किंमत 1,55,105 रुपयांनी सुरू झाली आणि सुरुवातीच्या व्यापारात ती 1,55,384 रुपयांपर्यंत पोहोचली. सकाळी 9.10 वाजता सोनं 0.30% वाढीसह 1,55,277 रुपयांवर व्यापार करत होते.

जागतिक बाजार आणि सर्राफा भाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं आणि चांदीच्या किंमतीत हलकी वाढ झाली होती. दिल्लीतील सर्राफा बाजारात गुरुवारी बहुमूल्य धातूंच्या किंमतीत सात टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. चांदी 2.6 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचली, तर सोने 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर गेले. हा उछाल जागतिक परिस्थिती, विशेषत: अमेरिका आणि ईरानमधील तणाव आणि सुरक्षित गुंतवणुकीच्या वस्तूंची मागणी वाढल्यामुळे झाला.

चांदीची किंमत बुधवारी 2,46,000 रुपये प्रति किलोवरून 18,000 रुपये (7.32%) वाढून 2,64,000 रुपये प्रति किलो झाली. तर 99.9% शुद्ध सोनं 1,950 रुपये (1.24%) वाढून 1,58,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले, मागील सत्रात ती 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाली होती.

सोनं आणि चांदी या दोन्ही गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय मानल्या जात आहेत, आणि जागतिक तसेच स्थानिक परिस्थितीमुळे भावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढउतार दिसत आहेत.

सोनं-चांदीचे भाव का वाढत आहेत?

बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि देशांतर्गत लग्नासह सणासुदीच्या हंगामातील मागणीमुळे सोनं-चांदीच्या किमतींना चालना मिळाली आहे. काल रात्री किंमतीत झालेल्या हलक्या घटीनंतर आज सकाळी गुंतवणूकदारांनी “खालीच्या स्तरावर” खरेदी केली, ज्यामुळे भावात लक्षणीय उछाल दिसून आला.

खरेदीदारांसाठी सूचना

सध्या बाजार खूपच अस्थिर (वोलाटाइल) आहे. भाव वेळोवेळी बदलत असल्यामुळे खरेदी करण्याआधी आपल्या स्थानिक सर्राफा बाजारातून हॉलमार्क सोने-चांदीच्या रेट्सची खात्री करून घ्या. हे केल्याने अनपेक्षित आर्थिक नुकसान टाळता येईल आणि सुरक्षित गुंतवणूक करता येईल.

तेजश्री गायकवाड

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

