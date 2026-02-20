Gold Silver Price Today, 20 February 2026: बाजार उघडताच चांदी 2,500 रुपयांनी महागली, सोन्याचे दरही वधारले! जाणून घ्या आजचे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी सोनं आणि चांदीच्या भावात बाजार सुरू होताच मोठी वाढ दिसली. एमसीएक्सवर चांदीच्या किंमती बाजार खुलताच सुमारे 2,500 रुपये वाढून 2,43,850 रुपये प्रति किलोवर पोहोचल्या, तर सोने सुमारे 500 रुपये महागून 1,55,277 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यापार करत होते. 5 मार्च डिलीवरीसाठीची चांदी मागील सत्रात 2,41,393 रुपये प्रति किलोवर बंद झाली होती, तर आज 2,43,874 रुपयांच्या किंमतीसह बाजार खुलला. सकाळी 9.05 वाजता ही चांदी 1.02% वाढीसह ट्रेड करत होती. 2 एप्रिल डिलीवरीसाठी सोने मागील सत्रात 1,54,819 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले होते. आज त्याची किंमत 1,55,105 रुपयांनी सुरू झाली आणि सुरुवातीच्या व्यापारात ती 1,55,384 रुपयांपर्यंत पोहोचली. सकाळी 9.10 वाजता सोनं 0.30% वाढीसह 1,55,277 रुपयांवर व्यापार करत होते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं आणि चांदीच्या किंमतीत हलकी वाढ झाली होती. दिल्लीतील सर्राफा बाजारात गुरुवारी बहुमूल्य धातूंच्या किंमतीत सात टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. चांदी 2.6 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचली, तर सोने 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर गेले. हा उछाल जागतिक परिस्थिती, विशेषत: अमेरिका आणि ईरानमधील तणाव आणि सुरक्षित गुंतवणुकीच्या वस्तूंची मागणी वाढल्यामुळे झाला.
चांदीची किंमत बुधवारी 2,46,000 रुपये प्रति किलोवरून 18,000 रुपये (7.32%) वाढून 2,64,000 रुपये प्रति किलो झाली. तर 99.9% शुद्ध सोनं 1,950 रुपये (1.24%) वाढून 1,58,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले, मागील सत्रात ती 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाली होती.
सोनं आणि चांदी या दोन्ही गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय मानल्या जात आहेत, आणि जागतिक तसेच स्थानिक परिस्थितीमुळे भावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढउतार दिसत आहेत.
बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि देशांतर्गत लग्नासह सणासुदीच्या हंगामातील मागणीमुळे सोनं-चांदीच्या किमतींना चालना मिळाली आहे. काल रात्री किंमतीत झालेल्या हलक्या घटीनंतर आज सकाळी गुंतवणूकदारांनी “खालीच्या स्तरावर” खरेदी केली, ज्यामुळे भावात लक्षणीय उछाल दिसून आला.
सध्या बाजार खूपच अस्थिर (वोलाटाइल) आहे. भाव वेळोवेळी बदलत असल्यामुळे खरेदी करण्याआधी आपल्या स्थानिक सर्राफा बाजारातून हॉलमार्क सोने-चांदीच्या रेट्सची खात्री करून घ्या. हे केल्याने अनपेक्षित आर्थिक नुकसान टाळता येईल आणि सुरक्षित गुंतवणूक करता येईल.