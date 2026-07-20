/Gold Silver Rate Today: चांदीच्या दरात मोठी उसळी, सोन्यालाही तेजी; जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदी भाव

Gold Silver Price Today 20 July 2026: आज, 20 जुलै रोजी तुम्ही सोन्या-चांदीची खरेदी करत असाल तर आधीच सोने-चांदीची आजची किंमत काय आहे हे जाणून घ्या.
आज सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सर्वप्रथम ताजे बाजारभाव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सराफा बाजारात आज सोन्याच्या दरात किरकोळ वाढ झाली असून, चांदीच्या किमती मात्र कालच्या पातळीवरच कायम आहेत.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 0.01 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹10 ने वाढून ₹1,45,660 वर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे 22 कॅरेट सोन्याचाही दर ₹10 ने वाढून ₹1,33,520 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे.
सोन्याच्या तुलनेत आज चांदीच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. चांदीचा दर ₹2,36,900 प्रति किलो या पातळीवर कायम आहे. म्हणजेच मागील व्यवहार दिवसाच्या तुलनेत आज चांदीच्या भावात कोणतीही वाढ किंवा घट झालेली नाही.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढती मागणी आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा वाढता कल यामुळे सोन्याच्या किमतींना आधार मिळत आहे. आजची वाढ मोठी नसली तरी बाजारातील सकारात्मक वातावरण कायम असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
999 शुद्ध चांदी
925 स्टर्लिंग चांदी
900 कॉइन सिल्व्हर
800 जर्मन सिल्व्हर
लग्नसराई, सणासुदीची खरेदी किंवा दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने घेण्याचा विचार करत असाल, तर बाजारातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, डॉलरचा विनिमय दर आणि जागतिक बाजारातील बदल यानुसार पुढील काही दिवसांत सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.
सोने खरेदी करताना BIS हॉलमार्क असलेले दागिने किंवा नाणीच घ्यावीत आणि अधिकृत पावती (बिल) अवश्य घ्यावी. तसेच चांदी खरेदी करताना तिची शुद्धता तपासून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.