/Gold Silver Price Today: सोन्याचे दर आणखी घसरले, मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 145850; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Gold Silver Price Today on 20 June 2026: देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या दरातील घसरण कायम असून, 20 जून रोजी मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये आणखी नरमाई दिसून आली. अमेरिकन डॉलरच्या मजबुतीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्या-चांदीवर दबाव वाढला असून त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही झाला आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे 146000 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 133840 रुपये प्रति 10 ग्रॅम नोंदवण्यात आला. यापूर्वीच्या सत्रात 99.9 टक्के शुद्धतेच्या सोन्याच्या किमतीत तब्बल 2,840 रुपयांची घसरण होऊन दर 150600 रुपयांवर आला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्डचा दर सुमारे 4148 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास व्यवहार करत आहे. दरम्यान, डॉलर निर्देशांकाने वर्षभरातील उच्चांक गाठल्याने गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीऐवजी डॉलरकडे कल दर्शवला आहे.
अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेच्या धोरणाविषयी आलेल्या संकेतांमुळेही सोन्यावरील दबाव वाढल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत राहिल्यास 2026 मध्ये व्याजदर वाढीची शक्यता असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा कल सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणुकींपासून इतर मालमत्तांकडे वळताना दिसत आहे. अलीकडील बैठकीत अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने आपला प्रमुख व्याजदर 3.5 ते 3.75 टक्क्यांच्या दरम्यान कायम ठेवला आहे.
सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. 20 जून रोजी चांदीचा दर प्रतिकिलो 249900 रुपयांवर आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट सिल्व्हरचा भाव 64.73 डॉलर प्रति औंस इतका नोंदवण्यात आला.
आजचा सरासरी चांदीचा बाजारभाव: ₹2,49,900 प्रति किलो
दिल्ली सराफा बाजारात शुक्रवारी चांदीच्या किमतीत तब्बल 8040 रुपयांची घसरण झाली. त्यामुळे दर दोन महिन्यांहून अधिक कालावधीतील नीचांकी पातळीवर म्हणजेच240700 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत घसरले. मागील सत्रात हा दर 248740 रुपये होता. व्यापाऱ्यांच्या मते, मजबूत डॉलर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्रीच्या दबावामुळे मौल्यवान धातूंमध्ये घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात चांदीच्या दरात सुमारे 1.5 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली.