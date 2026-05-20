Gold Silver Price Today: चांदी 6000 रुपयांपेक्षा पेक्षा जास्तने घसरली! 'या'मुळे सोन्याची चमक वाढली? जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे दर

Gold Silver Price Today May 20: आज देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये २४-कॅरेट, २२-कॅरेट आणि १८-कॅरेट सोन्याचे भाव आणि चांदीची किंमत काय आहे याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
Gold Silver Rate Today May 20, 2026: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाली असताना चांदी मात्र घसरली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन दिवसांत चांदीच्या दरात तब्बल सहा हजार रुपयांहून अधिक घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर केंद्रित झाले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव काही प्रमाणात कमी होण्याचे संकेत मिळाल्यानंतर जागतिक बाजारात हालचाल वाढली. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोन्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढल्याने त्याच्या किंमतीत तेजी दिसून आली. दुसरीकडे औद्योगिक मागणी कमी झाल्याने आणि जागतिक बाजारातील मंदीमुळे चांदीच्या दरावर दबाव निर्माण झाला आहे.
गेल्या दोन दिवसात २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम सुमारे ८३० रुपयांची वाढ झाली आहे, तर २२ कॅरेट सोनंही जवळपास ७६० रुपयांनी महागलं आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये आज २४ कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत किरकोळ वाढ झाली असून १० ग्रॅमसाठी त्याचा दर १.५९ लाख रुपयांच्या पुढे गेला आहे. २२ कॅरेट सोन्याचाही दर वाढला आहे.
चांदीकडे पाहिल्यास, एका दिवसाच्या तेजी नंतर सलग दुसऱ्या दिवशी दर घसरले. दोन दिवसांत प्रति किलो चांदी जवळपास ५,१०० रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता येथे चांदीचा दर सुमारे २.८५ लाख रुपये प्रति किलो आहे, तर चेन्नईमध्ये चांदी अजूनही सर्वाधिक महाग असून ती जवळपास ३ लाख रुपयांच्या दराने विकली जात आहे.
नवी दिल्ली
22 कॅरेट सोने: ₹1,46,163
24 कॅरेट सोने: ₹1,59,450
चांदी: ₹2,85,000 प्रति किलो
मुंबई
22 कॅरेट सोने: ₹1,46,411
24 कॅरेट सोने: ₹1,59,720
चांदी: ₹2,85,000 प्रति किलो
कोलकाता
22 कॅरेट सोने: ₹1,46,163
24 कॅरेट सोने: ₹1,59,450
चांदी: ₹2,85,000 प्रति किलो
चेन्नई
22 कॅरेट सोने: ₹1,47,580
24 कॅरेट सोने: ₹1,61,000
चांदी: ₹3,00,000 प्रति किलो
बंगळुरू
22 कॅरेट सोने: ₹1,43,960
24 कॅरेट सोने: ₹1,57,050
चांदी: ₹2,85,000 प्रति किलो
हैदराबाद
22 कॅरेट सोने: ₹1,47,580
24 कॅरेट सोने: ₹1,61,000
चांदी: ₹3,00,000 प्रति किलो
लखनऊ
22 कॅरेट सोने: ₹1,44,750
24 कॅरेट सोने: ₹1,51,990
चांदी: ₹2,90,100 प्रति किलो
पुणे
22 कॅरेट सोने: ₹1,43,960
24 कॅरेट सोने: ₹1,57,050
चांदी: ₹2,85,000 प्रति किलो
केरळ
22 कॅरेट सोने: ₹1,47,580
24 कॅरेट सोने: ₹1,61,000
चांदी: ₹3,00,000 प्रति किलो
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही दिवसांत अमेरिकेच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) बैठकीतील निर्णय, व्याजदरांबाबतचे संकेत, कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि पश्चिम आशियातील परिस्थिती यावर सोन्या-चांदीच्या दरांची दिशा ठरणार आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता वाढली तर सोन्यात आणखी तेजी येऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.